Dat werd tijdens het Go-GET-evenement aangekondigd. Het wordt daarmee mogelijk om hotels via de Uber-app te boeken, waarmee het bedrijf in het vaarwater van bijvoorbeeld Booking komt.
Uber gaat hotels via de app aanbieden via een samenwerking met Expedia. Er zullen wereldwijd meet dan 700.000 accommodaties beschikbaar komen. Leden van Uber One kunnen daarnaast kortingen krijgen op hotels. Door de samenwerking zullen mensen via de Expedia-app ook Uber-ritten kunnen boeken.
Het idee is dat Uber een "app voor alles" wordt, aldus ceo Dara Khosrowshahi. "Er zijn teveel apps, teveel beslissingen, er is teveel achtergrondgeluid. Het is onze taak om mensen te helpen hun tijd terug te krijgen, er voor te zorgen dat ze minder tijd kwijt zijn aan de logistiek van het leven en meer tijd besteden aan daadwerkelijk leven."
Uber introduceert daarnaast ook Travel Mode in zijn Uber- en Uber Eats-apps. Daarmee krijgen gebruikers tips van bijvoorbeeld lokale restaurants en toeristische trekpleisters.