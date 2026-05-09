Met de stijgende prijzen van tegenwoordig is het vinden van een goede techdeal een behoorlijke uitdaging. Gelukkig kunnen we rekenen op Samsung, dat elk jaar zijn populaire Galaxy A-serie vernieuwt. De meest recente modellen zijn de Samsung Galaxy A37 en Galaxy A57. Hoe die presteren, lees je in deze review.

Samsung Galaxy A37 en A57 7 / 10 Score De Pluspunten Waterdicht (IP68)

Zes jaar updates

Goede hoofdcamera

Slank en licht (A57)

Prachtig oled-scherm

Luxe glazen design (A57) De Minpunten Matige bijcamera's (A37)

Hoge instapprijs

Veel overbodige apps Laten we vooropstellen dat Samsung met beide middenklassers sterke producten neerzet. Ze blinken uit in degelijkheid, zowel qua hardware als software. De Galaxy A37 blijft interessant voor wie op de prijs let, maar wel een toestel wil waarmee je meer kunt dan alleen de basis. De Galaxy A57 biedt net dat beetje extra technische vernuftigheid en voelt, door de gebruikte materialen, wat mee premium aan. Desondanks zijn het nu niet de beste deals. Daarvoor verschillen ze inhoudelijk te weinig van hun voorgangers. Qua prijs is het verschil er juist wél, en dat weegt zwaar mee.

Specificaties Samsung Galaxy A37 Samsung Galaxy A57 Display 6,7 inch, Super AMOLED, 120 Hz verversingssnelheid, Full HD+ resolutie (1080 x 2340 pixels) 6,7 inch, Super AMOLED Plus, 120 Hz verversingssnelheid, Full HD+ resolutie (1080 x 2340 pixels) Processor Octa Core met kloksnelheden van 2 GHz en 2,75 GHz Octa Core met kloksnelheden van 1,9 GHz, 2,6 GHz en 2,9 GHz Geheugen en opslag 6 GB / 128 GB, 8 GB / 256 GB 8 GB / 128 GB, 8 GB / 256 GB, 12 GB / 512 GB Batterij 5000 mAh, tot 29 uur video afspelen, laden tussen 10W en 45W 5000 mAh, tot 29 uur video afspelen, laden tussen 10W en 45W Camera achter 50.0 MP Hoofdcamera (F1.8, OIS), 8.0 MP Ultragroothoek (F2.2), 5.0 MP Macro (F2.4) 50.0 MP Hoofdcamera (F1.8, OIS), 12.0 MP Ultragroothoek (F2.2), 5.0 MP Macro (F2.4) Camera voor 12.0 Megapixel (F2.2) 12.0 Megapixel (F2.2) Video Opname in UHD 4K (3840 x 2160 pixels) @30fps, Slow Motion 240fps @HD Opname in UHD 4K (3840 x 2160 pixels) @30fps, Slow Motion 240fps @HD Software Android 16.0, 6 OS-versies ondersteuning, beveiligingsupdates tot april 2032 Android 16.0, 6 OS-versies ondersteuning, beveiligingsupdates tot april 2032 Bouw Touch Bar vormfactor, 162,9 x 78,2 x 7,4 mm, 196 gram Touch Bar vormfactor, 161,5 x 76,8 x 6,9 mm, 179 gram Connectiviteit 5G, Bluetooth v5.3, Wi-Fi 5GHz, NFC, USB Type-C (USB 2.0), Dual-SIM (Nano en eSIM) 5G, Bluetooth v6.0, Wi-Fi 6GHz, NFC, USB Type-C (USB 2.0), Dual-SIM (Nano en eSIM) Sensoren Accelerometer, vingerafdrukscanner, gyroscoop, geomagnetische sensor, lichtsensor, virtuele nabijheidssensor Accelerometer, vingerafdrukscanner, gyroscoop, geomagnetische sensor, lichtsensor, nabijheidssensor Extra's Stereo ondersteuning, SmartThings, ASHA (hoortoestellen) Stereo ondersteuning, SmartThings, ASHA (hoortoestellen)

Zoals gezegd verschillen de Galaxy A37 en A57 dus inhoudelijk niet enorm van hun voorgangers, terwijl ze wel meer kosten. Toch is daarmee niet alles gezegd. Ze richten zich namelijk op twee verschillende delen van het middensegment. De Galaxy A37 wil vooral de budgetvriendelijke alleskunner zijn, terwijl de Galaxy A57 langzaam opschuift richting het territorium van de flagship killer. Voor deze review kijken we naar beide toestellen, die een adviesprijs hebben van respectievelijk 429 en 529 euro. Wat krijg je voor die 100 euro extra?

Vertrouwd ontwerp, sterker jasje

Het ontwerp van de Galaxy A-modellen blijft trouw aan de bekende Samsung-stijl: strak, minimalistisch en herkenbaar. Toch zie en voel je duidelijke verschillen in de afwerking. De Galaxy A37 heeft een behuizing van plastic, terwijl de A57 door zijn glazen achterkant wat luxer overkomt. Vooral de slanke bouw valt op: met een dikte van 6,9 mm en een gewicht van 179 gram voelt de A57 opvallend licht aan voor een telefoon met een groot scherm.

Foto: Wesley Akkerman De A57.

Foto: Wesley Akkerman De A37.

Foto: Wesley Akkerman Links: A37, rechts A57.

De A37 is iets dikker (7,4 mm) en zwaarder (196 gram) en voelt daardoor net wat goedkoper aan dan je zou verwachten. Een enorme plus voor beide modellen is de duurzaamheid: Samsung heeft zowel de voor- als achterkant voorzien van Corning Gorilla Glass Victus+ en beide toestellen hebben nu een volwaardige IP68-rating voor stof- en waterbestendigheid. Dit betekent dat je je geen zorgen hoeft te maken over een flinke regenbui of een ongelukje bij het zwembad.

Prima specificaties

Beide toestellen hebben een ruim super amoled-scherm van 6,7 inch. De resolutie is hoog en de verversingssnelheid van 120 Hz zorgt voor een soepel beeld, bijvoorbeeld tijdens scrollen, gamen en het wisselen tussen apps. Ook de helderheid zit goed: met een piekhelderheid van 1900 nits blijven de schermen zelfs in direct zonlicht goed afleesbaar.

Tot zover lijken de Galaxy A37 en A57 dus sterk op elkaar. Het verschil zit vooral in de chip, het werkgeheugen en de opslagopties. De Galaxy A37 draait op de Exynos 1480-chip, terwijl Samsung de A57 heeft voorzien van de nieuwere Exynos 1680. Die is ongeveer vijftien procent sneller en werkt samen met sneller werkgeheugen. Bij de A37 kun je kiezen uit 6 GB werkgeheugen met 128 GB opslag of 8 GB met 256 GB opslag. De A57 begint bij 8 GB/128 GB en is er daarnaast met 8 GB/256 GB of 12 GB/512 GB. Beide toestellen presteren netjes voor hun klasse, maar houden het hoofd niet koel onder hoge druk. Deze twee midrangers zijn geen echte gamingtelefoons, dus verwacht er dan ook niet teveel van. De meeste populaire spellen kun je prima spelen, al moet je bij zwaardere games soms de grafische instellingen wat lager zetten.

A37, 0,6x.

A37, 1x.

A37, 2x.

A37, 4x.

Ondertussen zet Samsung zwaar in op software-optimalisatie met One UI 8.5 en Android 16. Een van de sterkste redenen om deze smartphones te kopen is de belofte van zes jaar aan software-ondersteuning. Dit betekent dat je telefoon tot 2032 up-to-date blijft, wat nog altijd ongekend is in deze prijsklasse. De interface voelt volwassen en uitontwikkeld, met slimme functies zoals een zwevende menubalk aan de onderkant voor betere bereikbaarheid op het grote scherm.

Daarnaast kenmerken de Galaxy A'tjes zich door de beperkte AI-functionaliteit. Je komt wel wat tegen, maar de A zit wat dat betreft niet op het niveau van de S-lijn. Voor sommige mensen is dat juist prettig, zeker als ze weinig met AI hebben. Toch krijg je ook op deze toestellen een paar handige opties, zoals Circle to Search en de objectverwijderaar voor foto's. Ook Gemini Live werkt op deze betaalbaardere modellen, waardoor je snel iets kunt opzoeken, laten uitleggen of bespreken.

A57 wint op groothoek en beeldverwerking

Op cameragebied liggen de Galaxy A37 en A57 dicht bij elkaar. Beide telefoons hebben dezelfde 50MP-hoofdcamera. Die sensor is groter dan bij hun voorgangers, en dat merk je vooral wanneer er minder licht is. Foto's overdag zijn scherp, kleurrijk en hebben de typische, overdadige Samsung-uitstraling. De A57 onderscheidt zich verder met zijn 12MP-groothoeklens, die meer detail en betere kleurconsistentie biedt dan de 8MP-variant op de A37. Beide hebben een 5MP-macrolens, maar die voelt vooral als een extraatje. Leuk om eens mee te spelen, maar niet de reden om voor een van deze telefoons te kiezen.

A57, 0,6x.

A57, 1x.

A57, 2x.

A57, 4x.

Voor selfies gebruiken beide toestellen een 12MP-frontcamera, die natuurlijke huidtinten vastlegt en video's kan opnemen in 4K met 30 beelden per seconde. De A57 heeft nog een voordeel: de beeldverwerking profiteert van de nieuwere Exynos 1680-chip. Daardoor gaat hij net wat beter om met ruis bij avondfoto's en opnamen bij minder licht. Je haalt dus wel een technisch betere smartphone in huis wanneer je de A57 verkiest boven de het A37-model.

Samsung Galaxy A37 of Galaxy A57 kopen?

