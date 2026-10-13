Apple heeft de HomePod mini 2 onthuld, samen met andere nieuwe producten zoals de HomeView en een vernieuwde Apple TV 4K. De slimme speaker krijgt onder meer verbeterde audioverwerking, nieuwe lichteffecten en ondersteuning voor surroundgeluid. De vernieuwde Siri AI komt echter pas later beschikbaar en laat in de Europese Unie voorlopig helemaal op zich wachten.

Een van de opvallendste nieuwe functies is de ondersteuning voor surroundgeluid. Gebruikers kunnen maximaal vier HomePod mini 2-speakers koppelen aan de nieuwe Apple TV 4K. Daarmee ontstaat een surroundopstelling met speakers aan de voor- en achterkant van de kamer. De speakers herkennen hun positie in de ruimte, waarna het geluid automatisch wordt gekalibreerd. Ook is het mogelijk om een of twee HomePod mini 2-speakers te gebruiken voor de geluidsweergave van een Mac.

Volgens Apple is ook de audiokwaliteit verbeterd dankzij de nieuwe S10-chip. Die maakt gebruik van computational audio, waarbij het geluid in realtime wordt geanalyseerd en aangepast om onder meer het dynamisch bereik en de geluidsweergave te optimaliseren. Nieuw is ook Sound Glow, een functie waarbij de verlichting van de speaker meebeweegt met de muziek. De kleuren kunnen zich bijvoorbeeld aanpassen aan het artwork van een album.

Geen Siri AI bij de introductie

Een van de belangrijkste vernieuwingen van de HomePod mini 2 is de ondersteuning voor Siri AI, de verbeterde spraakassistent van Apple. Deze functie is echter nog niet beschikbaar wanneer de speaker op de markt verschijnt. Apple brengt Siri AI later via een software-update uit, aanvankelijk alleen in het Engels en in een beperkt aantal landen.

Ook Europese gebruikers moeten voorlopig geduld hebben. Siri AI is in de EU nog niet beschikbaar op iPhones en iPads, waardoor ook de nieuwe mogelijkheden van de HomePod mini 2 hier voorlopig niet kunnen worden benut.

Met Siri AI moet de HomePod-ervaring volgens Apple persoonlijker worden. De speaker kan de stemmen van maximaal zes gebruikers herkennen en antwoorden afstemmen op de persoon die een vraag stelt. In combinatie met een geschikte iPhone of iPad kan Siri bovendien gebruikmaken van persoonlijke informatie om bijvoorbeeld agenda-afspraken te beheren, vragen in de juiste context te beantwoorden en eerdere gesprekken voort te zetten.

Apple benadrukt dat privacy daarbij een belangrijke rol speelt. Siri-verzoeken worden waar mogelijk op het apparaat zelf verwerkt of via Apples beveiligde cloudinfrastructuur afgehandeld, zonder dat de inhoud van die verzoeken wordt opgeslagen.

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Slimme woning aansturen

Ook het bedienen van slimme apparaten in huis blijft een belangrijke functie van de HomePod mini 2. Met spraakopdrachten kun je bijvoorbeeld een geschikt slim deurslot vergrendelen, de garagedeur sluiten, de thermostaat lager zetten of de verlichting uitschakelen. Uiteraard kun je daarvoor ook de Woning-app op een iPhone of iPad gebruiken.