Duolingo, een populaire app om verschillende talen mee te leren, heeft in deze maand - oftewel juni - een actie lopen. Als je je 'streak' bent verloren, kun je die streak deze maand kosteloos terugkrijgen.

Mensen krijgen een streak in Duolingo door elke dag een taalles te volgen in de app. De streak is vooral voor de eer en toont aan dat je goed bezig bent. Maar als je een dag overslaat, gaat die streak dus verloren.

Deze maand is dat anders. Je kunt de gehele maand een oude streak - de langste die je ooit hebt gehaald - terugkrijgen door drie lessen te volgen. Daardoor krijg je die oude, lange streak weer terug. Dan moet je voortaan natuurlijk wel dagelijks een les blijven doen.

Natuurlijk is het vooral een actie voor Duolingo om mensen weer naar de app te krijgen. Maar mensen die een tijdje gestopt zijn met de taallessen van de app en deze actie zien, krijgen misschien wel weer zin om hem op te starten.