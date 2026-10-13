Nieuwe Apple TV 4K krijgt A19-chip en wordt hub voor je slimme woning

Apple heeft een nieuwe Apple TV 4K aangekondigd met de A19-chip, een nieuwe Siri Remote en verbeterde ondersteuning voor surroundsound en Apple Woning. De box kost 349 euro en is vanaf vandaag te bestellen. Op 13 november ligt hij in de winkel.

De nieuwe Apple TV 4K is gebouwd rond de A19-chip. Volgens Apple is de processor tot 50 procent sneller dan die van de vorige generatie, en de grafische prestaties zouden tot twee keer zo hoog liggen. Dat moet zorgen voor soepeler navigeren en vloeiendere animaties. De chip heeft ook een AV1-decoder. Streams in dat formaat kunnen daardoor in hoge kwaliteit worden afgespeeld met minder bandbreedte.

Siri Remote: Nauwkeurig zoeken

De Siri Remote lijkt qua ontwerp op de vorige versie, maar ondersteunt nu Nauwkeurig Zoeken in Zoek Mijn. Raak je de afstandsbediening kwijt, dan kun je er ook een geluid op laten afspelen. Dat laatste werkt alleen op de nieuwste Siri Remote. Nauwkeurig Zoeken vereist een recente iPhone met de nieuwste iOS-versie. De nieuwe afstandsbediening is ook los te koop en compatibel met Apple TV HD en Apple TV 4K.

Foto: Apple De nieuwe remote

Surroundsound met vier speakers

Apple TV 4K was al te combineren met HomePod-speakers. Nieuw is dat je een surroundopstelling met vier speakers kunt maken met HomePod mini 2 of met HomePod (2e generatie). De speakers en de Apple TV weten waar ze ten opzichte van elkaar staan en kalibreren zelf de timing en het geluidsniveau. Gebruik je vier speakers, dan moeten die vooraan en achteraan wel steeds van hetzelfde type zijn. Je kunt dus twee HomePods voor en twee achter plaatsen, of twee HomePod mini 2's voor en twee achter.

Apple TV: een box én een streamingdienst Apple TV als apparaat bestaat al sinds 2007. Apple kondigde de eerste set-topbox in 2006 aan onder de werknaam iTV. Hij kwam in 2007 uit en was vooral bedoeld om films en muziek uit iTunes naar de televisie te sturen. In 2010 volgde een kleinere tweede generatie en in 2012 een derde met ondersteuning voor 1080p. De grote omslag kwam in 2015 met de vierde generatie. Die draaide op tvOS en kreeg een eigen App Store en de Siri Remote, waardoor de box ook voor games en apps van derden geschikt werd. In 2017 verscheen de eerste Apple TV 4K, gevolgd door nieuwe versies in 2021 en 2022. Apple TV als streamingdienst is veel jonger. Apple lanceerde Apple TV+ in november 2019 met eigen series en films, de Apple Originals. In 2025 liet Apple de plus vallen en heet de dienst gewoon Apple TV. De bijbehorende app heet ook Apple TV en bundelt de eigen dienst met aankopen, verhuur en content van andere aanbieders. Je hebt de Apple TV-box niet nodig om Apple TV te kijken. De dienst en de app werken ook op iPhone, iPad, Mac, smart-tv’s van andere merken, spelconsoles en in de browser. Omgekeerd draait de box meer dan alleen de eigen dienst. Je kunt er ook Netflix, Disney+, NPO Start en andere apps op gebruiken. Het is dus een dienst en een apparaat met dezelfde naam, maar je kunt het ene prima zonder het andere gebruiken.

Een hub voor Apple Woning

De Apple TV 4K fungeert ook als hub voor Apple Woning, zodat je accessoires en scènes ook kunt bedienen als je niet thuis bent. Heb je een compatibele deurbel, dan verschijnt er een melding op je tv wanneer er iemand aanbelt. Je kunt zien wie er staat, met die persoon praten en de voordeur openen, terwijl je programma gewoon doorloopt. De box ondersteunt verder automatiseringen, een gastmodus en Veilige Video in HomeKit. Via wifi en Thread maakt hij verbinding met slimme accessoires. Die accessoires zijn wel apart verkrijgbaar.

Foto's, games en sport

Verder biedt de Apple TV 4K toegang tot Apple Fitness+, Apple Arcade en de games uit de App Store, naast de Apple TV-app met Apple Originals. Live sport is er in de vorm van Formule 1 in de VS en Major League Soccer. Voor sommige content is een abonnement nodig. FaceTime-gesprekken voer je met Continuïteitscamera. Ook de weergave van iCloud-foto's is uitgebreid. Via je iPhone of iPad stel je een screensaver met portretten in zonder dat je hele fotobibliotheek zichtbaar wordt. Een nieuwe functie laat de screensavers automatisch wisselen tussen categorieën.

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Privacy en milieu

Apple TV 4K en de A19-chip hebben Secure Exclaves: afgeschermde omgevingen waarin microfoongegevens apart van de rest van het systeem worden verwerkt. Volgens Apple zijn die gegevens niet toegankelijk voor tvOS, apps, Apple of de gebruiker zelf. Camerabeelden van Veilige Video in HomeKit zijn volledig versleuteld en nooit toegankelijk voor Apple.

Op milieugebied gebruikt Apple 100 procent gerecyclede zeldzame aardmetalen in de magneten en 100 procent gerecycled goud en tin in het verguldsel en het soldeer van de door Apple ontworpen printplaten. De thermische module bevat 80 procent gerecycled aluminium, en de behuizing van de Siri Remote is volledig van gerecycled aluminium. De verpakking bestaat voor 100 procent uit vezels.

Prijs en beschikbaarheid