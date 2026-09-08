KRUPS brengt de Coffee Crush uit, een espressomachine die verse bonen maalt en tegelijk weinig plek op het aanrecht inneemt. Met een breedte van 15 centimeter is het apparaat volgens de fabrikant tot vijftig procent smaller dan een gemiddelde volautomaat.

Ondanks het compacte formaat werkt de Coffee Crush als een volautomaat: de machine maalt de bonen, drukt de gemalen koffie aan en zet vervolgens de koffie. Met één druk op de knop kies je tussen espresso en lungo, en pas je de sterkte aan.

Molen en pompdruk

Voor het malen gebruikt de Coffee Crush een conische molen van metaal. De pompdruk bedraagt 15 bar, wat gebruikelijk is voor dit type espressomachine. Wie afwisselend cafeïnevrije koffie wil drinken, hoeft de bonen in het reservoir niet te vervangen. Via een apart koffiebakje kun je ook voorgemalen koffie toevoegen. De gebruikte koffieprut komt in een uitneembaar bakje terecht, dat je na gebruik kunt legen en afspoelen.

Verschillende uitvoeringen

De Coffee Crush verschijnt in meerdere modellen en kleuren. Afhankelijk van de uitvoering verschillen het aantal koffierecepten, de maalstanden en de instelmogelijkheden voor temperatuur en hoeveelheid. Eén van de modellen heeft een stoompijpje waarmee je melk kunt opschuimen voor bijvoorbeeld cappuccino.

Foto: Krups

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