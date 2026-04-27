Een airfryer schoonmaken hoeft geen klus te zijn waar je tegenop ziet. Met een paar slimme gewoontes houd je het apparaat fris en gebruiksklaar, zonder dat je elke keer als een malle met gereedschap en schoonmaakmiddelen aan de slag moet.

Laatst bijgewerkt: 24 april 2026 11:19

Een airfryer is een van de handigste apparaten die je in de keuken kunt hebben: hij is snel, hij is veelzijdig én hij bakt een stuk minder vet dan een klassieke frituurpan. Maar net als elk keukenapparaat dat regelmatig op hoge temperaturen werkt, bouwt een airfryer langzaam vuil op. Vetresten die inbakken, kruimels die zich opstapelen op de bodem, geurtjes die de volgende bereiding beïnvloeden... Het goede nieuws: met de juiste aanpak voorkom je het meeste gedoe in plaats van dat je het achteraf moet oplossen.

Supertip: maak de mand schoon terwijl hij nog warm is

Dit is de meest onderschatte tip en tegelijk de meest effectieve. Vetresten hechten zich pas echt vast als ze afkoelen en uitharden. Als je de mand direct na gebruik, zodra hij iets is afgekoeld maar nog warm aanvoelt, even omspoelt met warm water en een druppeltje afwasmiddel, glijdt het vet er vrijwel vanzelf af. Je hebt dan geen schuurspons nodig en de coating blijft intact.

In de praktijk betekent dit: zet de mand niet weg na het eten, maar leg hem meteen in de gootsteen. Twee minuten werk, maximaal resultaat.

Gebruik bakpapier of een siliconen mat

Voor bereidingen die veel vet loslaten, zoals spek, worst of kip, is een velletje bakpapier of een herbruikbare siliconen airfryermat een kleine investering met dankbare functie. Het vet dat vrijkomt druppelt daardoor niet direct op de bodem van de mand, maar wordt netjes opgevangen. Na afloop gooi je het papier weg of spoel je de mat af.

Zorg er wel voor dat het papier niet de volledige bodem afdekt: de heteluchtcirculatie moet vrij kunnen stromen, anders gaat dat ten koste van de knapperigheid van je gerecht. Een paar kleine gaatjes of een iets kleiner formaat is de truc.

Reinig het verwarmingselement regelmatig

De meeste mensen weten dat de mand schoon moet, maar vergeten het verwarmingselement aan de bovenkant van de airfryer. Daar hechten opspattend vet en damp zich aan vast, en als dat te lang blijft zitten, gaat je apparaat roken bij de volgende bereiding en kunnen er op den duur allerlei vieze geurtjes ontstaan.

Hoe pak je dat aan? Zet de airfryer na volledig afkoelen op z'n kop, zodat je het element goed kunt zien en bereiken. Gebruik een zachte borstel, een tandenborstel of een licht vochtig doekje om vastgehecht vet los te maken. Geen water dat er in druppelt, geen schuurmiddel. Om de vijf gebruiksbeurten is meer dan voldoende.

Zet de mand niet zomaar in de vaatwasser

Veel airfryermanden zijn vaatwasserbestendig, maar dat betekent niet dat de vaatwasser altijd de beste keuze is. Bij manden met een keramische toplaag tast de combinatie van agressieve vaatwastabletten en hoge temperaturen de coating aan, waarna voedsel juist gaat aanbakken. Check de handleiding van jouw model: als er staat dat de mand tot een bepaald temperatuurprogramma vaatwasserveilig is, kun je je daar maar het best aan houden.

Voor dagelijks onderhoud is handmatig afwassen met warm water, een zachte spons en een mild afwasmiddel bijna altijd de betere keuze voor de levensduur van de coating. Ben je toe aan een nieuwe airfryer met een robuuste coating die het langer volhoudt, dan is het de moeite waard om modellen met een keramische binnenpan te vergelijken.

Laat geen kruimels en restjes op de bodem achter

Droog voedsel dat op de bodem van de airfryer terechtkomt, is een van de meest voorkomende oorzaken van rookontwikkeling en brandgeur. Kleine kruimels raken oververhit en smeulen bij hergebruik. Tik de mand na gebruik even uit boven de prullenbak en veeg de bodem van de airfryer (niet de mand, maar het eigenlijke apparaat) na elk gebruik even na met een licht vochtige doek of een stuk keukenpapier.

Kost je 20 seconden en voorkomt dat je na een week een zwarte aankoeklaag moet weg schrobben.

Zet hem niet weg als hij nog vochtig is

Na het reinigen wil je de airfryer soms snel opbergen. Maar als de mand nog warm en vochtig is als je hem terugplaatst, zit dat vocht gevangen in het apparaat. Dat trekt bacteriën aan, veroorzaakt geurtjes en tast metalen onderdelen op termijn aan. Laat de mand en de binnenkant altijd volledig drogen, bij voorkeur aan de lucht, voordat je het apparaat weer sluit of opbergt.

Een airfryer die je regelmatig een kleine beurt geeft, gaat jaren mee en bakt elke keer even knapperig als de eerste dag. De investering in een goed model betaalt zichzelf terug, zeker als je hem goed onderhoudt.