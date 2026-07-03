De Isaac 1 is niet geheel verrassend de opvolger van de Isaac 0. Deze 'thuisrobot' houdt je huis netjes. Zo ruimt hij troep op en vouwt hij de was op. Ook maakt hij het bed op. Andere functies worden op dit moment niet genoemd.
De robot valt eigenlijk vooral op omdat hij een mensachtig uiterlijk heeft meegekregen, met zijn twee armen en een schattig gezicht. Hij wordt geleverd met een dock waar hij in kan rijden om zich op te laden.
Mocht je interesse hebben, dan heb je wel geduld nodig. De robot wordt aankomend najaar in Californië geleverd en in 2027 in de gehele Verenigde Staten - of de Isaac 1 ooit buiten dat land beschikbaar komt is niet duidelijk. Hij gaat in ieder geval 7999 dollar kosten, al komt er ook een abonnementsplan van 449 dollar per maand beschikbaar.