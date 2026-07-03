Ook zo'n hekel aan je was opvouwen? Misschien kun je dan overwegen de Isaac 1 te kopen, een robot die dat voor je kan doen, en nog meer.

De Isaac 1 is niet geheel verrassend de opvolger van de Isaac 0. Deze 'thuisrobot' houdt je huis netjes. Zo ruimt hij troep op en vouwt hij de was op. Ook maakt hij het bed op. Andere functies worden op dit moment niet genoemd.

De robot valt eigenlijk vooral op omdat hij een mensachtig uiterlijk heeft meegekregen, met zijn twee armen en een schattig gezicht. Hij wordt geleverd met een dock waar hij in kan rijden om zich op te laden.