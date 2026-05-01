Microsoft zendt op donderdag 7 mei een 'Game Dev Update'-livestream uit waarin dieper wordt ingegaan op het eerder aangekondigde Project Helix.

Project Helix is de eerder dit jaar aangekondigde nieuwe console van Microsoft. Microsoft kondigde vorig jaar al aan dat het samen met AMD aan een nieuwe spelcomputer werkte. Project Helix moet daarbij zowel Xbox-games als pc-games kunnen afspelen. Volgens geruchten krijgen eigenaren daarbij mogelijk toegang tot verschillende digitale pc-winkels - mogelijk dus ook Steam en Epic Games Store - al verschillen de meningen er inmiddels over of dit echt mogelijk wordt.

Hoe dan ook heeft Microsoft een nieuwe livestream in het leven geroepen, de Game Dev Update. Deze nieuwe show is speciaal bedoeld voor mensen die werken aan Xbox en diens games, al staat het gamers natuurlijk ook vrij om te kijken.

Daarbij wordt gemeld dat Project Helix dus een belangrijke rol speelt tijdens de eerste aflevering. "We lopen door details die eerder al op GDC werden gedeeld en bieden een betere blik op Project Helix en wat het betekent voor de toekomst van Xbox."

Het is uiterst onwaarschijnlijk dat er tijdens de Game Dev Update meer informatie wordt gegeven over aankomende Project Helix-games. De stream wordt zoals gezegd voor interessant voor mensen die Xbox-games ontwikkelen, dus verwacht dat het vooral dieper ingaat op de techniek en filosofie achter de aankomende console.

De Game Dev Update wordt op donderdag 7 mei om 18:00 uur uitgezonden via YouTube.