Firefox 160 krijgt handig minivenster en nieuwe functies voor videospeler

Mozilla heeft Firefox 160 uitgebracht. De nieuwste versie van de browser introduceert een minivenster waarin je een complete website of een gedeelte daarvan altijd zichtbaar kunt houden. Daarnaast krijgt de beeld-in-beeldfunctie meer mogelijkheden en worden verschillende fouten opgelost.

Wie regelmatig meerdere websites tegelijkertijd gebruikt, kent het probleem waarschijnlijk wel. Je zoekt informatie op de ene website, maar wilt die blijven bekijken terwijl je op een andere pagina werkt. Daarvoor moet je normaal gesproken verschillende browservensters naast elkaar zetten of voortdurend tussen tabbladen wisselen. In Firefox 160 komt daar een eenvoudiger alternatief voor, onder de naam Mini Window. De functie is nog in bèta, maar wel te gebruiken.



Met deze functie kun je een compleet tabblad of een geselecteerd gedeelte van een webpagina in een afzonderlijk venster plaatsen. Dat venster blijft vervolgens op de voorgrond staan, ook wanneer je in andere programma's werkt. Zo kun je bijvoorbeeld een handleiding zichtbaar houden terwijl je instellingen aanpast, of informatie uit een webpagina overnemen in een document zonder steeds tussen programma's te hoeven schakelen.

Het minivenster is gebaseerd op dezelfde gedachte als de bestaande beeld-in-beeldfunctie, waarmee je video's in een klein zwevend venster kunt bekijken. Mini Window gaat echter verder, omdat je niet beperkt bent tot video's. Mozilla beschouwt de functie voorlopig als een vroege uitvoering en vraagt gebruikers om problemen en verbeterpunten te melden.

Zo gebruik je het mini-venster Klik op een geopend tabblad in Firefox om deze actief te maken. Vervolgens klik je met de rechtermuisknop op Tabblad verplaatsen en kies je voor Naar minivensters verplaatsen. Het geselecteerde tabblad wordt dan als minivenster bovenop alle andere vensters geplaatst. De functie werkt alleen als je al minstens twee tabbladen in Firefox open hebt staan, het is dus niet mogelijk om de functionaliteit te gebruiken als je maar een pagina open hebt.

Video's sneller of langzamer afspelen

Ook de bestaande beeld-in-beeldfunctie is uitgebreid. In Firefox 160 kun je de afspeelsnelheid van een video instellen tussen 0,25 en 2 keer de normale snelheid. Dat is bijvoorbeeld handig wanneer je een instructievideo rustig wilt bekijken of juist sneller door een presentatie wilt gaan. De bediening verschijnt alleen wanneer het zwevende videovenster groot genoeg is.

Daarnaast ondersteunt Firefox voortaan meer videobestanden. Zo kunnen MKV-bestanden worden afgespeeld wanneer de audiotrack gebruikmaakt van FLAC, MP3 of PCM. Op Macs wordt WebGL-inhoud voortaan via Apples Metal-technologie weergegeven, wat op bepaalde websites voor betere grafische prestaties kan zorgen.

Mozilla heeft ook kleinere verbeteringen doorgevoerd in de bediening. Zo kun je vermeldingen uit de browsergeschiedenis rechtstreeks vanuit de zijbalk naar een nieuw tabblad slepen. Wanneer je een zoekterm hebt gekopieerd, kan de adresbalk bovendien automatisch voorstellen om die tekst te plakken en te zoeken. Verder is een fout opgelost waardoor de eerste letter soms verloren ging wanneer je direct na het aanklikken van de adresbalk begon te typen.

Lees ook · Partnerbijdrage AI companions als digitale vriend: waarom kinderen extra kwetsbaar zijn In samenwerking met Bitdefender

Bijna honderd beveiligingslekken verholpen

Naast de nieuwe functies zijn er ook bijna honderd beveiligingsproblemen opgelost. Daarvan zijn er 57 als ernstig beoordeeld, 24 als middelzwaar en 18 als licht. Een deel van de problemen heeft betrekking op de manier waarop de browser met het werkgeheugen omgaat. Bij zogenoemde use-after-free-fouten probeert software gegevens te gebruiken uit geheugen dat eerder is vrijgegeven. Onder bepaalde omstandigheden kunnen aanvallers dergelijke fouten misbruiken om ongewenste code uit te voeren. Ook zijn problemen aangepakt in onderdelen die verantwoordelijk zijn voor JavaScript, de opmaak van websites en grafische weergave.

Zo installeer je Firefox 160

Firefox 160 is nu beschikbaar voor Windows, macOS en Linux. De meeste gebruikers krijgen de update automatisch aangeboden, maar je kunt ook handmatig controleren of de nieuwste versie is geïnstalleerd.