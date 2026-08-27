00:00 Intro
01:00 Grootst Magazine nieuws
07:00 Dave en Papercroft
12:25 De redactie
15:15 Wat gaat er veranderen?
21:55 Naar Gamescom!
24:00 Hoe begon de dag?
26:00 1001 Threads of Mizan
29:20 Awkward Xbox ontmoeting En Star Wars Zero Company
32:50 Alien Isolation 2
37:30 Simon zijn spectaculaire geheime game
39:40 The Witcher 3 Songs of the Past
42:15 FF VII Revelation en Stuntman Hollywood
45:15 Opening Night Live
46:55 Simon die zijn afspraak is vergeten
47:45 Outro
Je kan ook de podcast beluisteren hieronder of via deze link!