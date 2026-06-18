Wanneer je de PlayStation 4- of Xbox One-versie van Grand Theft Auto 5 hebt en wil upgraden naar de PlayStation 5- of Xbox Series-versie van de game, kan dat vandaf vandaag geheel gratis.

De PS4- en Xbox One-versies van GTA 5 waren natuurlijk al wel speelbaar op PlayStation 5 en Xbox Series-consoles, maar dan via backward compatibility. Er zijn echter ook losstaande PS5- en Xbox Series-versies van de game uitgekomen die er beter uitzien, mede dankzij de ondersteuning van ray tracing en hdr.

Op pc was de upgrade al gratis, maar normaliter moesten de PS5- en Xbox Series-versies los gekocht worden voor 40 euro, ook als men de PS4- of Xbox One-versies in het bezit had. Dat verandert vanaf vandaag dus, zo hebben Rockstar Games en Take-Two aangekondigd. De upgrade is vanaf nu geheel gratis.

Let wel op: bij de PlayStation 4-versie maakt het niet uit of men de game fysiek of digitaal heeft gekocht om te upgraden, maar bij de Xbox One-versie kan dit alleen met de digitale versie. Het is niet bekend waarom.

Grand Theft Auto 5 is ondanks zijn release in 2013 nog altijd mateloos populair, mede dankzij de nog altijd levendige online modus die door ontwikkelaar Rockstar continu van nieuwe updates wordt voorzien.

Zo zal deze zomer ook weer een grote nieuwe update verschijnen in de vorm van een nieuwe overval om te plegen. De Kortz Center Heist zal ergens in juli naar GTA Online komen, waarbij spelers deze kunsthal moeten overvallen.

Wachten op Grand Theft Auto 6

De meeste fans zitten echter ook te popelen om met het langverwachte Grand Theft Auto 6 aan de slag te gaan. Die game komt op 19 november uit voor PlayStation 5 en Xbox Series X en S. Het spel draait om twee hoofdpersonages: Lucia Caminos en Jason Duval. Het duo heeft een relatie, en duidelijk is in ieder geval dat Lucia vrijkomt uit de gevangenis en het tweetal vervolgens nog verder het criminele pad op gaat.