Onze Top 10 games van 2004! - Power-Up Podcast Special

De jongens zitten nog steeds met hun pootjes omhoog, met een cocktailtje ergens in een ver oord, dus het terugblikken op fantastische gamejaren gaat gewoon door! Deze keer duiken ze in het jaar 2004, waarin revolutionaire games uitkwamen zoals Grand Theft Auto: San Andreas, World of Warcraft en Half-Life 2, maar ook parels als Def Jam: Fight for NY, Paper Mario en de eerste Far Cry! Benieuwd hoe ze uit deze berg aan games samen een top 10 weten samen te stellen? Check dan snel de aflevering, baklap!

