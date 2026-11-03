Dat claimt MP1st te hebben vernomen. Daarbij wordt gemeld dat het om een game met een derdepersoonsaanzicht gaat die coöperatieve elementen heeft, zodat meerdere mensen de game samen kunnen doorlopen.
Geen liveservicegame
Daarbij wordt wel benadrukt dat het niet om een liveservicegame gaat. Het is dus mogelijk dat het om een verhalende game gaat dat ook met meerdere spelers doorlopen kan worden. Daarbij zou het spel ergens volgend jaar aangekondigd worden en mogelijk zelfs uitkomen, al kan de releasedatum nog veranderen. De ontwikkeling van de game zou in ieder geval verder gevorderd zijn dan veel mensen verwachten.
Geen vervolg op Days Gone
Meer info over het spel is er nog niet, al zou het nadrukkelijk niet om een vervolg op Days Gone gaan. Eerder was er wel sprake van dat Bend Studio aan een vervolg wilde werken, maar dit zou afgeschoten zijn.
Eerdere liveservicegame werd geannuleerd
Er gingen eerder ook geruchten over een liveservicespel van Bend Studio. Eerder dit jaar kwamen er animaties online van een project genaamd 'Mirror Pond', wat een liveservicegame had moeten worden. Dit project zou echter geannuleerd zijn, al is het wel mogelijk dat elementen uit dat project terugkomen in de nieuwe game.
Days Gone
De meest recente game van Bend Studio is zoals gezegd Days Gone, een openwereldspel waarin spelers met een motorrijder moeten zien te overleven in een wereld waarin zombies veelvuldig voorkomen. De game kwam in 2019 uit op PlayStation 4 en in 2021 op pc. Vorig jaar werd er ook een nieuwe versie voor PlayStation 5 uitgebracht.