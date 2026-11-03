PlayStation-ontwikkelaar Bend Studio - vooral bekend van de openwereldgame Days Gone - zou zijn nieuwe game volgend jaar aangekondigen en mogelijk zelfs uitbrengen.

Dat claimt MP1st te hebben vernomen. Daarbij wordt gemeld dat het om een game met een derdepersoonsaanzicht gaat die coöperatieve elementen heeft, zodat meerdere mensen de game samen kunnen doorlopen.

Geen liveservicegame

Daarbij wordt wel benadrukt dat het niet om een liveservicegame gaat. Het is dus mogelijk dat het om een verhalende game gaat dat ook met meerdere spelers doorlopen kan worden. Daarbij zou het spel ergens volgend jaar aangekondigd worden en mogelijk zelfs uitkomen, al kan de releasedatum nog veranderen. De ontwikkeling van de game zou in ieder geval verder gevorderd zijn dan veel mensen verwachten.

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Geen vervolg op Days Gone

Meer info over het spel is er nog niet, al zou het nadrukkelijk niet om een vervolg op Days Gone gaan. Eerder was er wel sprake van dat Bend Studio aan een vervolg wilde werken, maar dit zou afgeschoten zijn.

Eerdere liveservicegame werd geannuleerd

Er gingen eerder ook geruchten over een liveservicespel van Bend Studio. Eerder dit jaar kwamen er animaties online van een project genaamd 'Mirror Pond', wat een liveservicegame had moeten worden. Dit project zou echter geannuleerd zijn, al is het wel mogelijk dat elementen uit dat project terugkomen in de nieuwe game.

Days Gone