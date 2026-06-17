Nintendo heeft een nieuwe bundel voor de Switch 2 aangekondigd: vanaf 2 juli wordt de hybride console geleverd met de eerder dit jaar verschenen hitgame Pokémon Pokopia.

De bundel wordt geleverd met de vorig jaar juni uitgekomen Switch 2-console, en een downloadcode voor Pokémon Pokopia. Dat spel verscheen eerder dit jaar en groeide in korte tijd uit tot een flinke hit.

Nintendo geeft officieel geen prijzen in Europa voor consoles, maar we kunnen wel een schatting doen. De prijzen voor de Switch 2 met Mario Kart World - de bundel die sinds release van de console beschikbaar was - hingen rond de 500 tot 530 euro. Het is dan ook waarschijnlijk dat mensen die de Pokémon Pokopia-bundel kopen een vergelijkbare prijs zullen moeten betalen.

Pokémon Pokopia is een verrassingshit

Pokémon Pokopia is exclusief voor de Nintendo Switch 2 verkrijgbaar. In het spel, dat is ontwikkeld door het team achter de Dragon Quest Builders-games, bezoeken spelers een wereld waarin de mensheid is verdwenen. Door uitgedroogde gebieden water te geven en weer op te bouwen met flora en versiering, komen er steeds meer pokémon wonen. Die geven de speler weer nieuwe opdrachten om hun leefomgeving nog verder op te leuken.

De game werd op release verrassend goed ontvangen. Door de unieke gameplay gingen de verhalen rondom Pokopia op internet als een lopend vuurtje rond. Streamers speelden de game ook massaal, waardoor de populariteit van het spel alleen maar groeide. Onlangs tijdens een Nintendo Direct-livestream werd ook een uitbreidingspas voor de game onthuld en uitgebracht, waar mensen later dit jaar en volgend jaar nieuwe dlc voor ontvangen - waaronder een nieuw gebied waarin spelers een dorp onderwater bouwen.

Jacco recenseerde game op ID.nl en deelde een score van 90 uit: "Pokémon Pokopia is een gezellige game die spelers laat bouwen aan een betere wereld. De game is niet letterlijk oneindig, maar zo voelt het soms wel."

Nog meer Pokémon

Pokémon-fans kunnen sowieso hun geluk op, want vandaag is Pokémon Champions voor iOS en Android uitgekomen nadat het spel eerder dit jaar al op Switch-consoles verscheen. De game kan gratis gedownload worden. Om de release op smartphones te vieren kunnen spelers van het spel tussen 17 juni en 2 september de pokémon Raichu, Raichunite X en Raichunite Y ontvangen door zowel hun in-game mailbox in de Switch- als de mobiele versies van de game te checken.

Pokémon Champions draait geheel om pokémon-gevechten en voelt daardoor als een spirituele opvolger van de Pokémon Arena-games. Spelers kunnen het hierin tegen elkaar opnemen door verschillende pokémon zelf te besturen. Spelers kunnen via Ranked Battles serieuze wedstrijden spelen die invloed hebben op de online rang. Er zijn echter ook 'Casual Battles' waarbij verlies geen invloed heeft. Daarnaast zijn er nog privégevechten te houden, bijvoorbeeld tegen vrienden. Spelers kunnen hun pokémon uit de Pokémon Home-app halen, of elke dag een random pokémon in de game vrijspelen.