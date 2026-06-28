De Japanse horlogemaker Casio komt met een Casio G-Shock x Pokémon-horloge - een echt verzamelitem voor fans van Nintendo's game- en animereeks.

Casio heeft al vaker G-Shock-horloges gebaseerd op Pokémon uitgebracht, maar die maakten allemaal onderdeel uit van de Baby-G-lijn. Het is voor het eerst dat er een Pokémon-horloge van Casio met een regulier formaat wordt uitgebracht.

Het G-Shock GA-110-ontwerp wordt daarbij aangehouden, maar dan met kleuren als rood, groen en blauw - een mogelijke referentie naar de eerste games in de reeks die in de jaren negentig verschenen. Ook zijn Pikachu en een Pokéball op de horloge te zien.

Op de band waaraan het horloge zit vallen daarnaast de starter-pokémon uit alle generaties Pokémon-games te zien, samen met Pikachu en Eevee. Ook is er een klein icoontje van de mythische pokémon Mew op te zien. Zelfs de doos waarin het horloge wordt geleverd is in stijl: die heeft namelijk de vorm van een Pokéball.