Meta heeft Assured Robot Intelligence gekocht, een start-up die het bedrijf gaat helpen met de ontwikkeling van humanoïde robots die op AI draaien.

Dat heeft Meta aan Bloomberg bevestigd, al werden er geen bedragen genoemd. De overname is gisteren afgerond. De werknemers van Assured Robot Intelligence (ARI) zullen worden opgenomen binnen Meta's AI-divisie Superintelligence Labs. Ook oprichters Lerrel Pinto en Xiaolong Wang gaan mee.

ARI is gespecialiseerd in het ontwikkelen van software om als mensen ogende robots beter te laten functioneren. Daarmee is het de bedoeling dat de robots beter 'begrijpen' hoe mensen functioneren en daar naar kunnen handelen.

Het einddoel is volgens Meta om een fundament te leggen waar heel de markt van kan profiteren. Het is dan ook de bedoeling dat de ontwikkelde technologie beschikbaar komt voor andere bedrijven.