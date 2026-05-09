De Marsrover Curiosity heeft zes dagen lang een steen van 13 kilo aan zijn boor vastgehad. Daar is hij inmiddels van bevreid.

De Marsrover van Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA boort regelmatig in stenen om monsters te verzamelen. Op 25 april deed hij dat ook, maar toen zijn mechanisme arm teruggetrokken werd, bleef de rots aan de boor hangen. Het ging om een steen van ongeveer 13 kilogram.

NASA deed daarna meerdere pogingen om de rots van de Marsrover af te krijgen. Bijvoorbeeld door de boor te laten trillen zodat de steen los kwam, of door de robotarm te herpositioneren. Niets hielp, tot NASA op 1 mei besloot de boor te laten draaien en ondertussen te laten kantelen. De steen brak los en brak in stukken op de grond van Mars.