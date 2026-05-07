Dat meldt Telegraaf . Het verantwoordelijke hackerscollectief ShinyHunters - dat eerder ook Odido hackte - heeft een lijst gepubliceerd waarop meer dan 44 Nederlandse onderwijsinstellingen staan die zijn getroffen, waaronder de Universiteit van Amsterdam, Hogeschool Utrecht en de Haagse Hogeschool.

Nederlandse en Belgische onderwijsinstellingen waarschuwen studenten dan ook voor phishing. Studenten worden aangeraden extra voorzichtig te zijn met bijvoorbeeld e-mails die verdacht overkomen en oom gegevens vragen.

Eerder deze week meldde Amerikaanse eigenaar Instructure al dat onderwijssoftware Canvas was gehackt. Daarbij zijn de namen, e-mailadressen, studentennummers en berichten van studenten gestolen. Er is volgens het bedrijf nog niets dat er op wijs dat er ook wachtwoorden en identiteitsbewijzen zijn buitgemaakt. ShinyHunters claimt de gegevens van 275 miljoen mensen vanuit Canvas te hebben gestolen, waaronder studenten en docenten.