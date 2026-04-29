Alle gegevens uit de recente ransomwareaanval op Chipsoft, het bedrijf dat software levert aan de zorg voor klantenportalen, zijn volgens het bedrijf vernietigd door de hackers.

Laatst bijgewerkt: 29 april 2026 07:58

Dat laat Chipsoft weten op zijn website. "De bescherming van de gegevens van onze klanten heeft voor ons altijd de hoogste prioriteit. In deze uitzonderlijke situatie heeft dat belang zeer zwaar gewogen."

Het bedrijf vervolgt: "Mede met ondersteuning van cybersecurity-experts is het ons gelukt om te voorkomen dat de gegevens gepubliceerd zijn. Tevens zijn die ontvreemde gegevens vernietigd. Onze cybersecurity-experts hebben bevestigd dat deze vernietiging op technisch juiste wijze heeft plaatsgevonden."

Daarbij wordt niet gemeld dat of Chipsoft een losgeldbedrag aan de hackers heeft betaald, maar dat lijkt wel waarschijnlijk. Vorige week bleek nog dat het bedrijf onderhandelde met de hackers, en nu de gegevens blijkbaar vernietigd zijn, is dat de meest logische conclusie.

Eerder deze maand werd bekend dat Chipsoft het slachtoffer was van een ransomwareaanval. Chipsoft levert aan diverse ziekenhuizen, huisartsen en klinieken de techniek achter klantenportalen en patiëntendossiers. Door de aanval werden patiëntengegevens gestolen, waaronder gegevens van huisartsen, oogziekenhuizen en revalidatieklinieken.

Een groot deel van alle ziekenhuizen in Nederland gebruikt software van Chipsoft om het klantenportaal te managen, maar de meeste ziekenhuizen draaien dit in eigen beheer of via derden. Deze zorginstanties zijn dan ook niet getroffen - het ging alleen om de gevallen waarin Chipsoft het beheer op zich neemt. De precieze schaal van de gestolen patiëntendata was niet duidelijk.