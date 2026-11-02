OpenAI test een nieuwe functie waarbij Chat en Work worden samengevoegd in ChatGPT. Dit moet het uitvoeren van complexe taken makkelijker maken zonder van tabblad te wisselen.

OpenAI is bezig met het testen van een nieuwe functie in ChatGPT waarbij de tabbladen Chat en Work worden samengevoegd. Dit betekent dat gebruikers complexe taken kunnen uitvoeren zonder constant van tabblad te hoeven wisselen. De test wordt uitgevoerd met een kleine groep gebruikers om feedback te verzamelen en de ervaring te verbeteren.

Met deze nieuwe functie kunnen gebruikers ideeën verkennen en ze direct door ChatGPT laten uitvoeren. Of het nu gaat om het bouwen van een website, het maken van een presentatie of het uitvoeren van taken op het web, alles kan op één plek worden gedaan. Gebruikers kunnen ook bestanden en plug-ins toevoegen om hun werk te verbeteren. Codex blijft echter een aparte omgeving binnen de ChatGPT Desktop-app.

Een interessante verandering is dat het gebruik van ChatGPT en Codex nu van hetzelfde gebruikstegoed afgaat. Dit betekent dat gebruikers hun tegoed extra in de gaten moeten houden, vooral bij het gebruik van geavanceerdere modellen en complexere taken. Gelukkig is er onbeperkt gebruik van Instant inbegrepen bij het abonnement, wat niet van het tegoed afgaat.

Lees ook · Partnerbijdrage Bitdefender Premium Security: soepele installatie en hoog gebruiksgemak overtuigen testpanel In samenwerking met Bitdefender