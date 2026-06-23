De Kindle Scribe Colorsoft is de meest geavanceerde én duurste Kindle ooit. Met een groot kleurenscherm, slimme notitiefuncties en verbeterde software wil Amazon de concurrentie aangaan met reMarkable en Boox. Wij zochten uit of deze luxe e-reader zijn hoge prijs waard is.

Amazon Kindle Scribe Colorsoft 32GB 8,5 / 10 Score De Pluspunten Mooi premium apparaat

Uitstekende bouwkwaliteit

Prettig afleesbaar scherm

Schrijf- en tekengevoel natuurlijk en nauwkeurig De Minpunten Kleuren zijn oké, maar blijven wat grauw

Schrijf- en tekenfuncties enigszins beperkt

Behoorlijk prijzig De Kindle Scribe Colorsoft is zonder twijfel de beste Kindle die Amazon ooit heeft gemaakt. Het kleurenscherm, de schrijfervaring en de cloudintegratie maken indruk, maar daar staat een stevig prijskaartje tegenover. Voor lezers van romans is een gewone Kindle vaak voldoende, maar wie veel annotaties maakt of met visuele content werkt, krijgt hier een van de beste e-inkapparaten van dit moment.

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Kleur op e-inkschermen is al jaren een belofte die nooit helemaal lekker uit de verf komt. Tuurlijk, stripboeken en comics zien er beter uit en grafieken springen wat meer in het oog, maar daar stond wel een prijs tegenover. Letterlijk én figuurlijk. Kleuren-e-readers hadden vrijwel altijd een donkerder scherm, minder contrast en een zichtbare korrel die je er voortdurend aan herinnerde dat je naar een compromis zat te kijken.

Met de Kindle Scribe Colorsoft probeert Amazon daar verandering in te brengen. Niet door een compleet nieuwe schermtechnologie te introduceren, maar door bestaande techniek slimmer toe te passen. Het resultaat is een apparaat dat op papier weinig meer lijkt dan een Kindle Scribe met kleur, maar in de praktijk veel ambitieuzer blijkt. De vraag is alleen: is dat voldoende om de riante prijs te rechtvaardigen?

Foto: ER | ID.nl

Groter, lichter en strakker

De Kindle Scribe Colorsoft is de derde generatie van Amazons grootste Kindle en verschilt meer van zijn voorgangers dan je op het eerste gezicht zou zeggen. Het scherm groeide van 10,2 naar 11 inch, terwijl de behuizing juist dunner en lichter werd. Met een gewicht van een kleine 400 gram behoort de Colorsoft zelfs tot de lichtste e-readers-met-notitiefunctie in deze klasse.

Ook het ontwerp is behoorlijk aangepakt. De brede asymmetrische rand van eerdere Scribe-modellen heeft plaatsgemaakt voor een strakke, symmetrische vormgeving met overal even brede schermranden. Dat oogt moderner en meer als een premium tablet. Tegelijkertijd was die oude griprand ook wel om het apparaat vast te houden zonder per ongeluk het scherm aan te raken.

Foto: ER | ID.nl De Kindle Colorsoft oogt en voelt erg 'premium' aan, maar de dunne randen zorgen er wel voor dat je hem minder makkelijk vasthoudt.

Over de bouwkwaliteit valt verder weinig te klagen. De aluminium behuizing voelt stevig en ‘premium’ aan, terwijl een viertal subtiele rubber nopjes op de achterkant voorkomt dat het apparaat tijdens het schrijven of tekenen over tafel schuift. Alles oogt en voelt zoals je mag verwachten van een apparaat in deze prijsklasse.

Want ja, deze Scribe is nogal aan de prijs. Met een vanafprijs van 649 euro voor de 32GB-versie is dit met afstand de duurste Kindle die Amazon ooit heeft uitgebracht.

Stylus zonder merkbare vertraging

De meegeleverde Premium Pen kreeg eveneens een opfrisbeurt. De pen is nu volledig rond, klikt stevig magnetisch vast aan de zijkant en hoeft dankzij Wacom EMR-technologie nog steeds nooit opgeladen te worden.

Belangrijker is dat het schrijven en tekenen heel prettig en natuurlijk aanvoelt. Amazon claimt een schrijflatentie (vertraging) van slechts 12 milliseconden, en dat is in de praktijk goed merkbaar. De digitale inkt verschijnt gevoelsmatig vrijwel direct onder de penpunt, waardoor je het gevoel hebt daadwerkelijk op papier te schrijven of tekenen.

Dat komt trouwens niet alleen door de snelheid. Amazon heeft ook de afstand tussen het schermoppervlak en de e-inklaag verkleind. Daardoor lijkt de digitale inkt dichter onder de penpunt te liggen dan bij eerdere generaties. Het effect is subtiel, maar draagt sterk bij aan het natuurlijke schrijfgevoel. Daarnaast voelt het scherm dankzij het ruwe oppervlak meer dan ooit aan als écht papier. Bij een iPad heb je toch nog altijd het gevoel dat je op glas schrijft, al is dat een kwestie van gewenning en zijn er bovendien speciale folies te koop om dat euvel op te lossen.

Het scherm is de echte ster

De belangrijkste reden om de Colorsoft te overwegen blijft natuurlijk het kleurenscherm. Amazon gebruikt nog steeds een E Ink Kaleido 3-scherm, dezelfde technologie die ook door concurrenten als Boox, Kobo en Bigme wordt gebruikt. En dat is best bijzonder, want dit scherm oogt beter dan vrijwel alle andere Kaleido 3-apparaten die momenteel verkrijgbaar zijn.

Dat betekent overigens niet dat Amazon de tekortkomingen van kleur-e-ink zomaar heeft opgelost. Nee, de achtergrond blijft donkerder en grauwer dan die van een traditionele zwart-wit-Kindle (of welke e-reader dan ook) en kleuren zijn nog altijd veel minder levendig dan op een lcd- of oledscherm. De bekende beperkingen van Kaleido zijn er dus nog steeds.

Foto: ER | ID.nl Kleuren ogen nog altijd minder fel dan op een tablet, maar het is al veel beter dan voorheen en het went opvallend snel.

Wat Amazon wél heeft gedaan, is die beperkingen slimmer verbergen. Normaal gesproken vertoont dit soort schermen een zichtbaar raster en een lichte schittering zodra de schermverlichting wordt gebruikt. Dat effect is op de Scribe Colorsoft veel minder aanwezig. Het scherm oogt rustiger, schoner en meer als papier. Daardoor komt het apparaat dichter in de buurt van de ontspannen leeservaring van een klassieke Kindle dan welke kleuren-e-reader ook. Zeker voor strips en comics, studieboeken, tijdschriften, technische documenten en kinderboeken is dat een flinke verbetering.

Verlichting doet het zware werk

Als je duidelijk kleur wilt zien, zul je vrijwel altijd gebruik moeten maken van de ingebouwde verlichting. Zonder die verlichting oogt de achtergrond namelijk eerder lichtgrijs dan wit en verliezen kleuren meteen een deel van hun kracht. Dat ligt niet aan Amazon, maar aan de huidige generatie kleur-e-inkschermen.

Foto: ER | ID.nl Amazon zet de achtergrondverlichting slim in om de kleurweergave enigszins te boosten.

Amazon weet die beperking echter deels te compenseren door de verlichting slim te gebruiken. Waar sommige concurrenten kleuren juist fletser maken zodra de helderheid omhooggaat, lijken de kleuren op de Colorsoft juist tot leven te komen. Het scherm wordt helderder zonder dat zwarttinten vervagen. Daardoor ontstaat een prettige mix tussen leescomfort en kleurweergave.

Amazons ecosysteem op een kiertje Amazon staat niet bepaald bekend om open ecosystemen. De Kindle-serie is al jaren een nogal gesloten omgeving waarin alles vooral draait om Amazons eigen diensten. Met de Scribe Colorsoft kun je echter rechtstreeks bestanden importeren vanuit Google Drive en OneDrive. Ook OneNote wordt ondersteund, waardoor je notities kunt exporteren naar Microsofts ecosysteem. Dat klinkt misschien als een kleine toevoeging, maar voor veel (zakelijke) gebruikers maakt het een wereld van verschil. De Scribe voelt daardoor minder als een geïsoleerde e-reader en meer als een serieus handig apparaat.

Goede schrijf- en tekenfuncties, geen notitiekampioen

Voor notities, schrijven en tekenen biedt de Scribe inmiddels behoorlijk wat mogelijkheden. Je krijgt tien kleuren, meerdere pentypes, handschriftherkenning, slimme zoekfuncties en integratie met AI-diensten die notities kunnen samenvatten of verfijnen. Vooral de zoekfunctie is indrukwekkend. Zelfs handgeschreven notities die je niet bewust naar tekst hebt omgezet kun je terugvinden via zoekopdrachten.

Toch blijft Amazon iets achter op sommige concurrenten. Lagen ontbreken nog steeds, net als geavanceerde tagsystemen, vormherkenning en de mogelijkheid om afbeeldingen in notities te plaatsen. Voor de meeste gebruikers zal dat geen probleem zijn. Wie echter een geavanceerd digitaal notitieblok zoekt, vindt bij reMarkable of Boox iets meer mogelijkheden.

Ideaal voor pdf's, strips en studieboeken

Juist bij documenten laat de Colorsoft zien waarom kleur op e-ink zinvol kan zijn. Pdf's kunnen rechtstreeks worden geannoteerd, kleuren blijven bij export intact en dankzij het grote scherm is zoomen veel minder vaak nodig. Ook liefhebbers van strips, comics en manga’s profiteren van het grotere scherm en de verbeterde kleurweergave.

Voor studenten en professionals die dagelijks veel met documenten werken heeft de Colorsoft daardoor veel meer meerwaarde dan voor iemand die uitsluitend romans leest.

Foto: ER | ID.nl Liefhebbers van strips, comics en manga’s profiteren van het grotere scherm en de verbeterde kleurweergave.

Onze conclusie

De Kindle Scribe Colorsoft is zonder twijfel de beste Kindle die Amazon ooit heeft gemaakt. Het scherm behoort tot de beste implementaties van Kaleido 3-technologie die momenteel verkrijgbaar zijn en weet dichter bij de rust van traditioneel e-ink te komen dan vrijwel iedere concurrent. Tegelijkertijd moet je de hype een beetje temperen. Amazon heeft de beperkingen van kleur-e-ink niet opgelost, maar wel slimmer verborgen dan de concurrentie. Dat maakt het scherm beter, niet magisch.

De grootste uitdaging blijft daarom de prijs. Voor wie vooral romans leest, is een reguliere Kindle Paperwhite of standaard Kindle nog altijd een veel logischer aankoop. De meerwaarde van de Colorsoft zit 'm vooral in studieboeken, pdf's, strips, notities en andere content waarbij kleur daadwerkelijk iets toevoegt.

Val je in die doelgroep, dan is de Kindle Scribe Colorsoft een van de interessantste e-ink-apparaten van dit moment. Val je daarbuiten, dan betaal je vooral voor technologie die je waarschijnlijk nooit gebruikt.

Ook Martin is enthousiast over de Scribe Colorsoft: