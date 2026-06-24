De film, die gebaseerd is op het boek van Kazuo Ishiguro, wordt geregisseerd door Taika Waititi. De regisseur is vooral bekend van de Marvel-films met Thor in de hoofdrol, Jojo Rabbit en vampiercomedy What We Do in the Shadows, waarin hij zelf ook een rol heeft.
Klara and the Sun draait om een AI-robot genaamd Klara die als kunstmatige vriendin wordt ingezet. Een moeder (gespeeld door Amy Adams) koopt de robot voor haar eenzame en zieke dochter Josie (Mia Tharia). Klara vormt een bijzondere band met Josie en probeert ondertussen het gezin te redden.
De film wordt uitgebracht door Sony Pictures en Universal. Klara and the Sun draait vanaf 29 oktober in de bioscoop. De trailer is hieronder te zien.