Actrice Anya Taylor-Joy heeft een rol te pakken in de aankomende live-action film The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum.

Dat maakte Variety bekend. De actrice is bekend van films en series als The Witch, The Queen's Gambit, Peaky Blinders en The Menu. Ook verzorgt ze de stem van Princess Peach in de Super Mario Bros.-animatiefilms.

Taylor-Joy gaat de rol vertolken van de Sindar-elf Seren. Er wordt positief gereageerd op het castingnieuws, omdat de actrice dankzij haar uitgesproken gezichtsstructuur goed bij de rol lijkt te passen.

Eerder werden er al andere acteurs aangekondigd voor The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum. Zo is bekend dat Andy Serkis terugkeert als het titulaire personage. Ook Ian McKellen en Elijah Wood zullen hun rollen uit de The Lord of the Rings-trilogie voortzetten; zij spelen weer respectievelijk Gandalf en Frodo. De rol van Aragorn is wel gerecast: die wordt gespeeld door Jamie Dornan. Verder is bekend dat ook Kate Winslet en Leo Woodall rollen hebben.

Over The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum

The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum speelt zich af tussen Bilbo's vaarwelfeest en het oprichten van de Fellowship of the Ring. Gedurende die periode jagen Gandalf en Aragorn op Gollum om meer informatie over de One Ring te achterhalen en er voor te zorgen dat hij deze info niet aan Sauron door kan spelen.