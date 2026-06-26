Er is een nieuwe trailer uitgebracht van de aankomende horrorfilm Evil Dead Burn, en de film wordt duidelijk niet voor mensen met een zwakke maag.

De trailer zit vol met griezelige momenten, maar vooral het einde van de trailer laat een behoorlijke indruk achter. Laten we het zo stellen: na het zien van de trailer waren we ons erg bewust van de oren op ons hoofd.

Evil Dead Burn vertelt een compleet nieuw verhaal die losstaat van de vorige vijf films in de franchise. Hierin gaat een weduwe op bezoek bij haar schoonfamilie in een afgelegen huis. Wanneer ze het eeuwenoude boek uit de vorige films ontdekt, krijgt ze echter al snel te maken met kwaadaardige krachten die veel invloed hebben op de familie.

De film is geregisseerd door Sébastien Vaniček, ook bekend van Infested. Franchisebedenker Sam Raimi is ook bij de nieuwe film betrokken. De cast bestaat uit Souheila Yacoub (Dune: Part 2), Hunter Doohan (Wednesday) en Tandi Wright (Pearl).