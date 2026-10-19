Acteurs Nicolas Cage en Antonio Banderas zullen de hoofdrollen vertolken in het aankomende vijfde seizoen van True Detective.

Dat bevestigde HBO eind vorige week op social media. Er gingen al geruime tijd geruchten dat de acteurs de hoofdrollen zouden krijgen, maar nu is het dus officieel bevestigd. Naar verluidt speelt Banderas de rol van ene Rai García en vertolkt Cage de rol van Henry Logan.

Veel officiële details over het verhaal van het vijfde seizoen van True Detective zijn er nog niet. Elk seizoen van True Detective staat op zichzelf en vertelt een nieuw verhaal met nieuwe acteurs en rollen, waarbij een of meerdere agenten of detectives een zaak oplossen. Vooral het eerste seizoen werd erg geprezen. Daarin speelden Matthew McConaughey en Woody Harrelson twee detectives. De daaropvolgende seizoenen werden minder de hemel in geprezen.

Opnames beginnen in 2027

Duidelijk in ieder geval is dat de opnames voor het vijfde seizoen volgend jaar zullen beginnen. Daarbij zal Issa López, de showrunner van het vierde True Detective-seizoen - dat de ondertitel Night Country droeg - terugkeren. Volgens geruchten speelt het vijfde seizoen zich deels af in Jamaica Bay te New York.

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Vooral de bevestiging van Cage als hoofdrolspeler in het nieuwe seizoen kan op veel interesse rekenen. De acteur staat bekend om zijn vaak excentrieke rollen waarin hij op unieke wijze acteerprestaties neerzet. Vergelijkingen met de opvallende uitspattingen van McConaughey's rol in het eerste seizoen van de serie worden dan ook al gemaakt.