Er zou wel eens een gratis versie van de streamingdienst Disney+ kunnen verschijnen.

Dat claimt Business Insider te hebben vernomen. Het zou om een geheel gratis versie van de streamingapp gaan. Nog opvallender is dat kijkers geen advertenties te zien zouden krijgen, in tegenstelling tot andere gratis of goedkopere versies van streamingdiensten.

Wel minder content

Hoewel Disney geen verdienmodel aan de gratis versie zou hangen, zou de hoeveelheid content op deze gratis versie wel ingeperkt worden. Mensen zouden dus maar een klein gedeelte van het complete Disney+-aanbod kunnen zien.

Nog niets zeker

Er wordt benadrukt dat deze plannen zich nog in een zeer vroeg stadium beginnen, en dat er alleen nog maar over wordt gepraat binnen het bedrijf. Het is dus nog niet zeker of er echt een gratis versie van Disney+ komt.

Disney+ is een van de grote streamingdiensten naast Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video en SkyShowtime. Op de dienst staan Disney-, Marvel- en Star Wars-films en -series, naast ander kijkmateriaal.

Geen andere streamingdienst is gratis