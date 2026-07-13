Dat claimt Business Insider te hebben vernomen. Het zou om een geheel gratis versie van de streamingapp gaan. Nog opvallender is dat kijkers geen advertenties te zien zouden krijgen, in tegenstelling tot andere gratis of goedkopere versies van streamingdiensten.
Wel minder content
Hoewel Disney geen verdienmodel aan de gratis versie zou hangen, zou de hoeveelheid content op deze gratis versie wel ingeperkt worden. Mensen zouden dus maar een klein gedeelte van het complete Disney+-aanbod kunnen zien.
Nog niets zeker
Er wordt benadrukt dat deze plannen zich nog in een zeer vroeg stadium beginnen, en dat er alleen nog maar over wordt gepraat binnen het bedrijf. Het is dus nog niet zeker of er echt een gratis versie van Disney+ komt.
Disney+ is een van de grote streamingdiensten naast Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video en SkyShowtime. Op de dienst staan Disney-, Marvel- en Star Wars-films en -series, naast ander kijkmateriaal.
Geen andere streamingdienst is gratis
Een gratis versie van een streamingdienst zonder advertenties is uniek in het streaminglandschap. Tegelijkertijd wordt de concurrentie steeds groter en moeten streamingdiensten vechten voor de aandacht van de consument. Een gratis versie om mensen kennis te laten maken met de streamingdienst is daarom wellicht geen gek idee.