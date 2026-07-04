Dwayne 'The Rock' Johnson heeft zijn mond voorbij gepraat: er komt een derde animatiefilm in de Moana-franchise, dat hier in Nederland bekendstaat als Vaiana.

Tijdens een persconferentie liet Johnson weten (via Screenrant) dat Disney al voorbereidingen treft voor een derde Moana-tekenfilm. Hij meldt daarbij dat hij het met Disney al over een derde deel heeft gehad. Hij bevestigde ook dat Jared Bush en Dana Millerm wederom het script zullen schrijven.

Meer details zijn er nog niet, en het is ook niet duidelijk wanneer de film moet verschijnen. Maar gezien de opmerking van Johnson is het waarschijnlijk dat het project zich nog in een vroeg stadium bevindt en dat het nog wel enkele jaren kan duren.

Live-actionversie van Moana

Voordat het zover is verschijnt op 8 juli eerst 'Moana' in de bioscoop - de live-actionversie van de beroemde Disney-tekenfilm. Johnson, die in de animatiefilms de stem van halfgod Maui inspreekt, speelt in de live-actionfilm dezelfde rol.

De film draait om de Polynesische tiener Moana, die samen met Maui afscheid neemt van haar thuiseiland om af te rekenen met een eeuwenoude vloek. Dat levert een spannend en muzikaal avontuur op.