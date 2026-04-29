Op 12 april 2028 gaat er blijkbaar een derde door Illumination gemaakte animatiefilm rondom een Nintendo-franchise in première.

Laatst bijgewerkt: 29 april 2026 08:06

Dat blijkt uit een releaseschema op de Spaanse website van Universal Pictures. Illumination is de Amerikaanse animatiestudio achter de Minions en de twee uitgekomen Super Mario-films. Een "naamloze Illumination / Nintendo-evenementenfilm" wordt daar genoemd met de datum van 12 april 2028. Daarbij wordt benadrukt dat het om een animatieproject gaat.

Meer details zijn er nog niet. Toch mag het geen verrassing heten dat er nog een animatiefilm uit de samenwerking tussen Nintendo en Illumination voortvloeit, aangezien de twee uitgekomen Super Mario-films grote successen waren.

Zoals gezegd is niet bekend wat het onderwerp van de nieuwe animatiefilm wordt. Aangezien The Super Mario Galaxy Movie nog maar net uit is, zou het goed kunnen dat de film zich op een ander Nintendo-personage richt. Mogelijk gaat het om een personage die al in de Mario-films te zien was, zoals Donkey Kong, Luigi of Fox McCloud. Het zou ook kunnen dat het om compleet andere Nintendo-personages gaat, zoals de Pikmin of Samus Aran uit Metroid.

Ondertussen werkt Nintendo samen met Sony Pictures ook aan een live-action film gebaseerd op The Legend of Zelda. Het is al bekend dat Evan Ainsworth de rol van Link gaat spelen, terwijl Bo Bragason de rol van Zelda speelt. De opnames zijn onlangs afgerond in Nieuw-Zeeland. De Zelda-film zal vanaf 7 mei 2027 in de bioscoop draaien. Ergens daarna moet de film op Netflix verschijnen, zo werd eerder bevestigd.