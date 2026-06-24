Universal Pictures heeft een nieuwe trailer uitgebracht van de aankomende animatiefilm Forgotten Island.

In de film volgen we de pas geslaagde scholieren Jo en Raissa (gespeeld door de singer-songwriter Gabriella Sarmiento Wilson en Liza Soberano). Ze beginnen los van elkaar aan een nieuw leven, maar vieren eerst nog hun laatste nacht samen.

Juist dan vinden ze een mysterieuze poort die ze naar het fantasievolle eiland Nakali transformeert. Daar vinden ze allerlei mythologische wezens uit verhalen van hun Filipijnse familie.

Forgotten Island is geregisseerd door Joel Crawford en Januel Mercado - het team achter Puss in Boots: The Last Wish. Naast bovenstaande rollen verlenen acteurs als Dave Franco, Dolly De Leon en Jenny Slate ook hun stemmen aan personages.