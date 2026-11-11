De Cine Play 1 Plus volgt de Cine Play 1 op. Leica houdt vast aan een verplaatsbare projector waarvoor je geen vaste plafondmontage nodig hebt. Automatische scherpstelling en beelduitlijning helpen bij het opnieuw opstellen, bijvoorbeeld wanneer je van de woonkamer naar een andere kamer verhuist.
Beeld bij (bijna) alle omstandigheden
Nieuwe laserdiodes verhogen de maximale lichtopbrengst tot 4200 ANSI lumen in de Ultra-modus. Leica geeft daarnaast een verbeterde contrastverhouding van 2000:1 op. De projector combineert drie RGB-lasers met een Summicron-zoomobjectief en Leica's eigen beeldverwerking. Je kunt het beeldformaat instellen tussen 65 en 300 inch (!).
Die hogere lichtopbrengst is vooral prettig als je de kamer niet helemaal kunt verduisteren. Hoeveel contrast je dan overhoudt, hangt natuurlijk ook af van het omgevingslicht en je projectieoppervlak. Een hoge lumenwaarde alleen vertelt dus niet hoe een donkere filmscène er bij jou thuis uitziet. Dat zijn aandachtspunten bij waar je op moet letten bij een projector.
Voor streaming gebruikt Leica VIDAA 9.6, met onder meer Netflix en Disney+ ingebakken. Een losse mediaspeler is voor die diensten dus niet nodig. Andere apparaten sluit je aan via HDMI, usb of het netwerk; Apple AirPlay wordt eveneens ondersteund. Ingebouwde luidsprekers verzorgen eventueel het geluid en er is ondersteuning voor Dolby Digital en DTS Virtual:X.
Stevig prijskaartje
De Leica Cine Play 1 Plus is deze maand verkrijgbaar bij Leica Store Amsterdam, Cameranu en Kamera Express. De adviesprijs bedraagt 2995 euro. Leica levert een draagkoffer mee; de optionele Floor Stand kost 395 euro extra. Via contactpinnen krijgt de projector op die standaard stroom, zodat je geen losse voedingskabel naar de projector zelf hoeft te leiden.
Jouw volgende thuisbioscoop?
De combinatie van streaming-apps, luidsprekers en automatische afstelling maakt de Cine Play 1 Plus vooral handig als je groot wilt kijken zonder een permanente installatie. Wie een thuisbioscoop wil inrichten, doet er wel goed aan ruimte en budget voor een projectiescherm en eventueel apart geluid mee te nemen. De opgegeven helderheid en het contrast zijn bovendien fabrikantspecificaties; wij hebben het apparaat (nog) niet getest en kunnen zodoende geen oordeel over de beeldkwaliteit leveren.
De Leica Cine Play 1 Plus is een verplaatsbare 4K-laserprojector voor beeldformaten van 65 tot 300 inch, met maximaal 4200 ANSI lumen in de Ultra-modus. Hij verschijnt medio november 2026 in Nederland voor 2995 euro inclusief btw. Automatische scherpstelling en ingebouwde streamingapps beperken de benodigde installatie.