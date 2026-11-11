Nieuwe laserdiodes verhogen de maximale lichtopbrengst tot 4200 ANSI lumen in de Ultra-modus. Leica geeft daarnaast een verbeterde contrastverhouding van 2000:1 op. De projector combineert drie RGB-lasers met een Summicron-zoomobjectief en Leica's eigen beeldverwerking. Je kunt het beeldformaat instellen tussen 65 en 300 inch (!).



Die hogere lichtopbrengst is vooral prettig als je de kamer niet helemaal kunt verduisteren. Hoeveel contrast je dan overhoudt, hangt natuurlijk ook af van het omgevingslicht en je projectieoppervlak. Een hoge lumenwaarde alleen vertelt dus niet hoe een donkere filmscène er bij jou thuis uitziet. Dat zijn aandachtspunten bij waar je op moet letten bij een projector.



Voor streaming gebruikt Leica VIDAA 9.6, met onder meer Netflix en Disney+ ingebakken. Een losse mediaspeler is voor die diensten dus niet nodig. Andere apparaten sluit je aan via HDMI, usb of het netwerk; Apple AirPlay wordt eveneens ondersteund. Ingebouwde luidsprekers verzorgen eventueel het geluid en er is ondersteuning voor Dolby Digital en DTS Virtual:X.