Heb je een wat oudere soundbar, receiver of draadloze luidspreker van Sony? Dan kun je vanaf morgen mogelijk geen Spotify, Netflix of andere streamingdiensten meer gebruiken via het apparaat. Sony beëindigt vandaag, 17 november, de ondersteuning voor verschillende online diensten op geselecteerde audio- en videoproducten. De apparaten zelf blijven gewoon werken, maar bepaalde slimme functies verdwijnen.

Sony had eerder dit jaar al aangekondigd dat het op 17 november 2026 stopt met de ondersteuning voor verschillende netwerkdiensten. Vanaf 18 november kunnen de bijbehorende functies niet meer worden gebruikt en kunnen de pictogrammen van de diensten uit de menu's verdwijnen. Het gaat om apparaten die vaak al jarenlang in gebruik zijn, waaronder receivers, soundbars, draadloze luidsprekers en audiospelers.



Opvallend is dat niet alleen streamingapps verdwijnen, maar ook Google Cast wordt getroffen. Met die technologie kun je bijvoorbeeld muziek vanaf je smartphone naar een geschikt audioapparaat sturen. Voor gebruikers die hun receiver of luidspreker op die manier bedienen, kan het wegvallen van deze functie behoorlijk vervelend zijn.

Welke streamingdiensten verdwijnen?

Volgens de officiële Nederlandse ondersteuningspagina van Sony gaat het om de volgende diensten:

Spotify: muziek streamen via de ondersteunde ingebouwde functie.

muziek streamen via de ondersteunde ingebouwde functie. Google Cast: audio of andere ondersteunde inhoud vanaf bijvoorbeeld een smartphone naar het apparaat casten.

audio of andere ondersteunde inhoud vanaf bijvoorbeeld een smartphone naar het apparaat casten. Netflix: films en series afspelen via de betreffende ingebouwde dienst.

films en series afspelen via de betreffende ingebouwde dienst. Amazon-diensten: Sony specificeert op de Nederlandse pagina niet welke afzonderlijke Amazon-diensten hieronder vallen, maar het gaat waarschijnlijk om Prime Video.

Op de Amerikaanse ondersteuningspagina noemt Sony daarnaast expliciet Amazon Prime Video, Google Cast, Netflix, Pandora, Slacker Radio, Spotify en Vudu. Niet iedere dienst was op ieder apparaat beschikbaar.

Welke Sony-apparaten worden getroffen?

Voor Nederland noemt Sony onder meer verschillende receivers uit de STR-DN-serie, soundbars uit de HT-serie en de hoogwaardige HAP-audiospelers. Ook de SRS-X7 en SRS-X9 staan op de Nederlandse lijst. De gevolgen kunnen per apparaat verschillen. Bij een receiver kan bijvoorbeeld de ingebouwde streamingfunctie verdwijnen, terwijl het apparaat nog gewoon geluid van een aangesloten televisie of Blu-ray-speler kan weergeven.



Opvallend is ook dat dat de HAP-S1 en HAP-Z1ES niet meer worden ondersteund. Deze audiospelers met netwerkondersteuning zijn juist bedoeld om muziek in hoge kwaliteit af te spelen, onder meer vanaf ingebouwde opslag. Die lokale afspeelmogelijkheden blijven volgens Sony behouden. De apparaten worden dus niet onbruikbaar, maar verliezen wel een deel van hun oorspronkelijke functionaliteit.

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Deze apparaten verliezen streamingfunctionaliteit vanaf 17 november

Productcategorie Modellen AV-receivers STR-DN1050, STR-DN850, STR-DN1060, STR-DN860, STR-DN1070, STR-DN1080 Soundbars en homecinemasystemen HT-NT3, HT-RT5, HT-ST9, HT-XT3, HT-CT790, HT-NT5, HT-XT2, HT-CT800, HT-MT500, HT-MT501, HT-ST5000 Draadloze luidsprekers en audiosystemen CMT-SBT300W, SRS-X7, SRS-X9, NAS-SV20DI, NTR-SV1 High-Resolution Audio-spelers HAP-S1, HAP-Z1ES Mediaspelers FMP-X5

Kun je de apparaten nog gewoon gebruiken?

Ja. Sony zegt dat de lokale afspeelfuncties en andere functies die niet afhankelijk zijn van de beëindigde netwerkdiensten, normaal blijven werken. Dat betekent bijvoorbeeld dat je een getroffen receiver nog steeds kunt gebruiken om het geluid van je televisie of andere aangesloten apparatuur weer te geven. Ook een Blu-ray-speler kan gewoon schijfjes blijven afspelen, zolang de betreffende hardware verder goed functioneert.



Wil je toch Spotify, Netflix of Prime Video blijven gebruiken? Dan kun je in veel gevallen een externe mediaspeler aansluiten op je televisie of receiver. Denk bijvoorbeeld aan een Google TV Streamer, Apple TV of Fire TV Stick. Voor muziek kun je eventueel een losse netwerkstreamer gebruiken, mits je versterker of luidspreker over een geschikte ingang beschikt.



Een andere mogelijkheid is om muziek via bluetooth af te spelen, als het betreffende Sony-apparaat dat ondersteunt. Daarmee ben je niet afhankelijk van de ingebouwde streamingdienst. Controleer wel eerst welke aansluitingen en draadloze functies jouw model heeft.

Waarom stopt Sony met deze diensten?

Sony geeft in zijn officiële mededeling geen concrete technische reden voor de beëindiging. Het bedrijf laat alleen weten dat de netwerkdiensten worden stopgezet en biedt excuses aan voor het ongemak. De maatregel laat wel zien hoe afhankelijk moderne audio- en videoapparatuur is geworden van online diensten. Een receiver of luidspreker kan technisch nog prima functioneren, terwijl bepaalde mogelijkheden verdwijnen doordat de software of bijbehorende online ondersteuning wordt beëindigd.

Tot slot