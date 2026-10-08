Audio-Technica brengt de AT-LP60XBT uit in een nieuwe teal-uitvoering. De volautomatische bluetooth platenspeler houdt dezelfde techniek, maar krijgt een opvallender kleur voor wie de draaitafel ook als onderdeel van het interieur ziet.

De AT-LP60XBT is al langer Audio-Technica’s instapper voor wie zonder al te veel gedoe plaatjes wil draaien. Met deze nieuwe versie in de kleur teal verandert vooral de uitstraling: de pick-up valt meer op in het interieus. De techniek blijft niettemin gericht op gebruiksgemak, met automatische bediening en bluetooth voor wie geen kabel door de kamer wil trekken.

Foto: Audio-Technica

Nieuw kleurtje, vertrouwde techniek

De nieuwe uitvoering heet AT-LP60XBTTL en voegt een blauwgroene afwerking toe aan de bestaande zwarte en witte varianten. Daarmee speelt Audio-Technica in op de trend dat audioproducten vaker zichtbaar in de woonkamer mogen staan. Eerder kreeg ook de Audio-Technica AT-LP120XBT-USB al een andere kleurvariant, al is dat model duidelijk meer gericht op handmatige bediening en uitgebreidere aansluitingen.

Onder de kap blijft het een volautomatische platenspeler met riemaandrijving. Je kiest 33⅓ of 45 toeren, legt de plaat neer en laat de arm automatisch zakken. Na afloop keert de toonarm terug naar zijn rustpositie. Dat maakt de speler vooral geschikt voor beginnende vinylluisteraars die niet willen stoeien met naalddruk, anti-skating of een losse cartridge.

Voor draadloos luisteren ondersteunt de speler bluetooth, inclusief aptX. Je kunt hem koppelen aan een bluetooth-speaker of hoofdtelefoon, bijvoorbeeld wanneer de platenspeler niet naast je versterker staat. Wie liever bedraad luistert, gebruikt de meegeleverde RCA-kabel. De schakelbare phono-voorversterker maakt aansluiting mogelijk op zowel een phono-ingang als een line-ingang.

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Wat kost dat?

De Audio-Technica AT-LP60XBTTL is verkrijgbaar voor 199 euro. In de doos zitten naast de platenspeler een afneembare RCA-uitgangskabel, een 45-toerenadapter en een afneembare stofkap met scharnier. De naald is vervangbaar en luistert naar de naam ATN3600LC, wat prettig is als je na veel draaiuren niet meteen de hele speler wilt vervangen.

Met die prijs blijft de speler in het segment van de betaalbare bluetooth-platenspelers. Wie breder wil vergelijken, vindt bij ID.nl ook een overzicht met goede platenspelers voor minder dan 225 euro, waaronder modellen met vergelijkbare automatische bediening of draadloze functies.

Foto: Audio-Technica

'My first platenspeler'

De teal-versie verandert de AT-LP60XBT natuurlijk niet zomaar in een audiofiele upgrade, maar wel in een lekker opvallend apparaat voor wie van vinyl zijn of haar hobby heeft gemaakt. Voor een eerste platenspeler met bluetooth, automatische bediening en een herkenbare kleur is dit vooral een frisse uitbreiding van een bekend instapmodel.

In het kort Audio-Technica brengt de AT-LP60XBT uit in een nieuwe teal-uitvoering met modelnaam AT-LP60XBTTL. De volautomatische bluetooth platenspeler speelt 33⅓ en 45 toeren, heeft een schakelbare phono-voorversterker en ondersteunt aptX. De Audio-Technica AT-LP60XBTTL is vanaf 8 oktober 2026 verkrijgbaar voor 199 euro.