De AT-LP60XBT is al langer Audio-Technica’s instapper voor wie zonder al te veel gedoe plaatjes wil draaien. Met deze nieuwe versie in de kleur teal verandert vooral de uitstraling: de pick-up valt meer op in het interieus. De techniek blijft niettemin gericht op gebruiksgemak, met automatische bediening en bluetooth voor wie geen kabel door de kamer wil trekken.

Nieuw kleurtje, vertrouwde techniek

De nieuwe uitvoering heet AT-LP60XBTTL en voegt een blauwgroene afwerking toe aan de bestaande zwarte en witte varianten. Daarmee speelt Audio-Technica in op de trend dat audioproducten vaker zichtbaar in de woonkamer mogen staan. Eerder kreeg ook de Audio-Technica AT-LP120XBT-USB al een andere kleurvariant, al is dat model duidelijk meer gericht op handmatige bediening en uitgebreidere aansluitingen.

Onder de kap blijft het een volautomatische platenspeler met riemaandrijving. Je kiest 33⅓ of 45 toeren, legt de plaat neer en laat de arm automatisch zakken. Na afloop keert de toonarm terug naar zijn rustpositie. Dat maakt de speler vooral geschikt voor beginnende vinylluisteraars die niet willen stoeien met naalddruk, anti-skating of een losse cartridge.

Voor draadloos luisteren ondersteunt de speler bluetooth, inclusief aptX. Je kunt hem koppelen aan een bluetooth-speaker of hoofdtelefoon, bijvoorbeeld wanneer de platenspeler niet naast je versterker staat. Wie liever bedraad luistert, gebruikt de meegeleverde RCA-kabel. De schakelbare phono-voorversterker maakt aansluiting mogelijk op zowel een phono-ingang als een line-ingang.

Wat kost dat?

De Audio-Technica AT-LP60XBTTL is verkrijgbaar voor 199 euro. In de doos zitten naast de platenspeler een afneembare RCA-uitgangskabel, een 45-toerenadapter en een afneembare stofkap met scharnier. De naald is vervangbaar en luistert naar de naam ATN3600LC, wat prettig is als je na veel draaiuren niet meteen de hele speler wilt vervangen.

Met die prijs blijft de speler in het segment van de betaalbare bluetooth-platenspelers. Wie breder wil vergelijken, vindt bij ID.nl ook een overzicht met goede platenspelers voor minder dan 225 euro, waaronder modellen met vergelijkbare automatische bediening of draadloze functies.

'My first platenspeler'

De teal-versie verandert de AT-LP60XBT natuurlijk niet zomaar in een audiofiele upgrade, maar wel in een lekker opvallend apparaat voor wie van vinyl zijn of haar hobby heeft gemaakt. Voor een eerste platenspeler met bluetooth, automatische bediening en een herkenbare kleur is dit vooral een frisse uitbreiding van een bekend instapmodel.

In het kort

Audio-Technica brengt de AT-LP60XBT uit in een nieuwe teal-uitvoering met modelnaam AT-LP60XBTTL. De volautomatische bluetooth platenspeler speelt 33⅓ en 45 toeren, heeft een schakelbare phono-voorversterker en ondersteunt aptX. De Audio-Technica AT-LP60XBTTL is vanaf 8 oktober 2026 verkrijgbaar voor 199 euro.

Veelgestelde vragen

Wat is een bluetooth platenspeler?

Een bluetooth platenspeler stuurt het audiosignaal draadloos naar een geschikte speaker, soundbar of hoofdtelefoon. De plaat wordt nog steeds analoog afgetast met een naald, maar daarna zet de speler het signaal om voor draadloze overdracht. Veel modellen hebben daarnaast een RCA-uitgang, zodat je ook een versterker of actieve speakers met kabel kunt gebruiken.

Hoe kies je een platenspeler voor beginners?

Een platenspeler voor beginners moet vooral goed afgesteld en makkelijk aan te sluiten zijn. Let op automatische bediening, een ingebouwde phono-voorversterker en een vervangbare naald. Met een budget rond 200 euro vind je modellen die beter zijn dan goedkope kofferplatenspelers en meestal vriendelijker omgaan met je platen.

Waarom hebben sommige platenspelers een ingebouwde voorversterker?

Een ingebouwde phono-voorversterker zet het zwakke signaal van de naald om naar lijnniveau. Daardoor kun je de platenspeler aansluiten op actieve speakers, een aux-ingang of veel moderne versterkers zonder aparte phono-ingang. Bij schakelbare modellen kies je zelf tussen phono en line, afhankelijk van je audiosysteem.

Welke snelheid gebruik je voor lp's en singles?

De meeste lp's speel je af op 33⅓ toeren per minuut. Singles van 7 inch gebruiken meestal 45 toeren per minuut. Sommige oudere platen draaien op 78 toeren, maar die vragen vaak om een andere naald en worden door veel moderne instapspelers niet ondersteund. Controleer daarom altijd het label op de plaat.