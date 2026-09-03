Tado brengt een nieuwe versie van de Slimme Thermostaat X uit. Het toestel is dunner geworden, heeft een nieuwe ronde bedieningsknop gekregen en moet dankzij nieuwe software makkelijker energie helpen besparen. Ook introduceert het bedrijf een functie waarmee gebruikers meerdere woningen vanuit één account kunnen beheren.

De nieuwe Slimme Thermostaat X is 17,8 millimeter dik, wat volgens Tado ongeveer half zo dik is als vergelijkbare modellen. De thermostaat heeft een matwitte afwerking, een led-display en een ronde touch-interface. Aan de bovenkant zit een knop die naar wens is in te stellen, bijvoorbeeld om de luchtvochtigheid te tonen of de verwarming tijdelijk hoger te zetten. Verder ondersteunt de thermostaat, net als de vorige generatie, de smarthomestandaarden Matter en Thread.

De batterij is via USB-C op te laden en gaat volgens de fabrikant langer dan een jaar mee, waardoor wegwerpbatterijen niet meer nodig zijn. Bij de installatie begeleidt de Tado-app gebruikers stap voor stap. De thermostaat werkt met cv-ketels, warmtepompen en vloerverwarming.

Software moet verbruik verder omlaag brengen

Naast de nieuwe hardware voegt Tado ook software toe. Met AI Assist wordt de verwarming aangepast aan het weer en de kenmerken van de woning. Functies als geolocatie, detectie van openstaande ramen, adaptieve verwarming en het vooraf opwarmen van de woning vóór aankomst werken daarbij op de achtergrond. AI Assist is een aparte upgrade die 3,99 euro per maand of 29,99 euro per jaar kost.

Een andere nieuwe functie, Hydronic Balancing, is bedoeld om in combinatie met de Tado Slimme Radiator Thermostaat X het verwarmingssysteem beter af te stellen, wat het energieverbruik verder omlaag moet brengen. Deze functie is TÜV-gecertificeerd en valt onder het AI Assist-abonnement.

Tado stelt dat klanten met zijn producten gemiddeld 22 procent op hun verwarmingskosten besparen, op basis van cijfers van meer dan een miljoen huishoudens die het bedrijf naar eigen zeggen inmiddels heeft geholpen. Voor elk Tado X-product geldt een geld-terugbelofte: wie binnen twaalf maanden niet tevreden is over de besparing op de verwarmingskosten, krijgt het aankoopbedrag terug.

Eén account voor meerdere woningen

Met de nieuwe functie Multi Home kunnen gebruikers via de Tado-app meerdere woningen of kantoren vanuit één account beheren. Dat kan bijvoorbeeld handig zijn voor een vakantiewoning, een klein kantoor, een huurwoning, of om op afstand de verwarming van een familielid te regelen. Multi Home maakt het ook mogelijk om producten uit zowel de oudere V3+-lijn als de nieuwere X-lijn binnen hetzelfde account te beheren.

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