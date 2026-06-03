Dat meldt NOS . Naast de minstens honderd hotels in Nederland zijn er ook meldingen uit België en Ierland binnengekomen. Er is een speciale website online geplaatst door Hospecs waar mensen die getroffen zijn door het datalek zich kunnen aanmelden. Managing director Tim Vissers meldt dat de meldingen inmiddels binnenstromen.

Hoewel er nog veel onbekend is, wordt aangenomen dat het datalek komt door een kwetsbaarheid in de software van de hotels. Het is echter niet bekend om welke software het gaat. "Tussen het maken van een reservering en het vastleggen van een reservering zitten verschillende lagen", aldus Vissers. "Onder meer voor het vastleggen van een reservering en het vaststellen van een prijs. In een van die systemen lijkt het lek te zitten."