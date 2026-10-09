Waarom kun je herfstbladeren beter laten liggen?

Afgevallen blad ruimt zichzelf uiteindelijk grotendeels op. Pissebedden eten ervan, regenwormen nemen het mee de bodem in en schimmels breken de rest af, waardoor er weer voedingsstoffen in de bodem terechtkomen. Zo komen de voedingsstoffen terug in de grond. Bovendien bieden bladeren (en takken) ook beschutting aan kleine dieren. Een hoop bladeren en takjes op een plekje uit de loop is bijvoorbeeld een fijne plaats voor egels om hun winterslaap te houden.

Zo'n laag bladeren werkt ook als mulch: een natuurlijk laagje dat de bodem bedekt. Dat helpt tegen uitdroging, vrieskou en harde regen. Ook blijven water en voedingsstoffen beter in de bodem zitten. Uiteindelijk wordt het blad vanzelf verder afgebroken.

Bladeren in borders: meestal gewoon laten liggen

Tussen vaste planten, struiken en bomen hoef je in de herfst dus niet alles weg te harken. In borders kunnen herfstbladeren meestal gewoon blijven liggen. De bodem blijft er vochtiger door en tijdens het verteren komt er weer organisch materiaal vrij. Blad dat je van het gazon of terras weghaalt, kun je bijvoorbeeld gewoon in een border neerleggen.

Het IVN, het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid, adviseert om bladeren in borders te laten liggen. De bodem blijft er vochtiger door en tijdens de afbraak leveren de bladeren weer organisch materiaal. Ligt het blad ergens in de weg, dan kun je het naar zo'n border harken.

Moet je bladeren van het gazon weghalen?

Een paar herfstbladeren op het gras kunnen geen kwaad. Maar ligt er een dikke laag, dan kun je die beter weghalen. Een dikke laag blad houdt licht tegen en blijft na regen lang nat. Dat is niet goed voor je gras.

Ligt er maar een dun laagje droog blad, dan kun je er ook gewoon met de grasmaaier overheen. Met een mulchmaaier of mulchfunctie wordt het blad fijngehakt. De kleine stukjes blijven tussen het gras liggen en verteren daar verder.

Maai je met een gewone grasmaaier met opvangbak, dan vang je het fijngemaakte blad meteen op. Dat kun je later gebruiken voor bladaarde of compost.

Laat wintergroene planten niet onder het blad verdwijnen

Niet alleen gras heeft licht nodig. Ook lage wintergroene planten zoals maagdenpalm en de schoenlappersplant kun je beter niet onder een dikke laag blad laten verdwijnen. Ze hebben licht nodig en kunnen anders gele of kale plekken krijgen. Het blad hoef je natuurlijk niet weg te gooien. Leg het bijvoorbeeld onder struiken of in een border.

Terras, tuinpad en vijver: wel opruimen

Op je terras en tuinpad kun je nat blad beter weghalen: het kan behoorlijk glad worden. Bovendien kan blad op tegels na verloop van tijd ook bruine vlekken achterlaten. Reden genoeg dus om terras en tuinpad geregeld even bladvrij te maken.

Ook in de vijver kun je herfstbladeren beter niet laten liggen. Blad dat naar de bodem zakt, gaat daar rotten. Bij die afbraak wordt zuurstof uit het water gebruikt, en daar hebben planten en dieren in de vijver last van.

Welke bladeren verteren snel en welke langzaam?

Niet alle bladeren verteren even snel. Blad van berk, linde en wilg is vrij zacht en verdwijnt daardoor sneller. Taai, leerachtig blad van bijvoorbeeld hulst en laurierkers doet er langer over. Dat geldt ook voor eiken-, beuken- en notenblad. Wanneer je taai blad zelf wat kleiner maakt, kun je het prima gebruiken als mulch. Weggooien hoeft niet. Je kunt taai blad eerst wat kleiner maken voordat je het als mulch gebruikt, of het apart laten verteren.

Bladeren met duidelijke schimmelaantasting kun je beter apart houden. Gebruik ze liever niet als mulch en ook niet voor je eigen compost of bladaarde (waarover verderop meer). Milieu Centraal adviseert om aangetast blad bij het gft te doen, zodat je schimmels niet opnieuw in de tuin verspreidt.

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Bladaarde maken van overtollige herfstbladeren

Heb je meer bladeren dan je in de borders kwijt kunt? Dan kun je er bladaarde van maken. Dat is simpel gezegd verteerd blad dat je later weer in de tuin kunt gebruiken.

Maken is simpel. Het IVN heeft een superkort stappenplan gemaakt:
🍂 Verzamel het blad
🍂 Maak het zo nodig vochtig
🍂 Stop het in een plastic vuilniszak met een paar gaatjes.
🍂 Daarna laat je het rustig verteren. Na ongeveer een jaar kun je de bladaarde gebruiken als mulch of bodemverbeteraar.

Heb je veel blad, dan kun je ook een simpele bladkorf gebruiken: een open bak van gaas waarin je de bladeren bij elkaar houdt terwijl ze verteren. Zorg er wel voor dat het blad vochtig blijft en er lucht bij kan.

Wat is het verschil tussen bladaarde en compost?

Bladaarde maak je van afgevallen bladeren die je laat verteren. Het resultaat kun je gebruiken als mulch of bodemverbeteraar.

Compost maak je van een mix van verschillende soorten organisch materiaal, zoals tuin- en keukenafval. Voor het beste resultaatgebruik je een gevarieerde mix van vochtig en droog, grof en fijn materiaal.

Kort gezegd: bladaarde bestaat uit verteerd blad, terwijl compost uit verschillende soorten organisch materiaal wordt gemaakt. Beide kun je gebruiken als bodemverbeteraar.

Mag blad uit je eigen tuin in een gemeentelijke bladkorf?

In het najaar staan in veel gemeenten bladkorven langs de straat. Handig, maar ga er niet zomaar van uit dat je er al je tuinafval in kwijt kunt. De regels verschillen per gemeente - en soms behoorlijk.

Meestal zijn bladkorven alleen bedoeld voor los blad. Takken, gras, snoeiafval en plastic zakken horen er niet in. In veel gemeenten mag er bovendien alleen blad in van bomen in de openbare ruimte. Bladeren uit je eigen tuin moeten daar gewoon in de gft-container. Maar er zijn uitzonderingen. In Edam-Volendam mag ook blad uit eigen tuin in de korf. Amsterdam pakt het weer anders aan: daar staan tuinkorven waarin behalve bladeren ook bloemen, gras en klein snoeiafval mogen.

Ook de regels rond volle korven en verkeerd gebruik verschillen. Zo mag je in Tilburg blad naast een volle korf leggen, terwijl gemeenten als Venlo en Goirle een korf kunnen weghalen als er ander afval in wordt gegooid. Kortom: staat er een bladkorf in jouw buurt, kijk dan eerst even wat jouw gemeente toestaat.


Bladwijzer: laten liggen of niet

PlekWat doe je?Waarom?
Borders en onder struikenLaten liggenGoed voor de bodem en voor kleine dieren die tussen het blad schuilen
Gazon met enkele bladerenLaten liggen of fijnmaaienEen beetje blad kan geen kwaad
Gazon met een dikke bladlaagOpruimen of maaienZo blijft het gras genoeg licht krijgen
Wintergroene plantenBlad weghalenOok deze planten hebben in de winter licht nodig
Terras en tuinpadOpruimenNat blad kan behoorlijk glad worden
VijverBlad verwijderenZo blijft er minder blad op de bodem liggen
Bladerhoop op een rustige plekLaten liggenEen fijne schuilplek voor insecten en egels

Niet elk blaadje hoeft weg

Je hoeft in de herfst dus echt niet elk blaadje uit de tuin te halen. Op het gazon, terras en in de vijver ruim je het teveel op, maar in borders en onder struiken kan het meeste blad gewoon blijven liggen.

En wat je op de ene plek weghaalt, kun je vaak ergens anders weer kwijt. Zo hoeft lang niet alles in de groenbak - en scheelt het je uiteindelijk ook nog werk.

Veelgestelde vragen

Wat is beter: herfstbladeren in de gft-bak of in de tuin gebruiken?

Herfstbladeren in de tuin gebruiken is vaak de beste eerste keuze, zolang ze niet op een onhandige plek liggen. In borders werken ze als mulch en voeden ze de bodem tijdens het verteren. Blad dat je echt niet kwijt kunt, mag meestal in de gft-bak. Let wel op zieke bladeren en op lokale afvalregels, want sommige gemeenten hanteren eigen afspraken voor bladkorven en tuinafval.

Hoe help je egels met herfstbladeren in de tuin?

Egels worden vooral blij van rustige, rommelige hoekjes met bladeren, takjes en beschutting. Maak bij voorkeur één plek achter in de tuin waar je blad niet steeds verplaatst. Een hoop onder struiken of langs een schutting is geschikter dan een open plek midden op het gazon. Laat zo'n plek in de winter met rust, zodat dieren er veilig kunnen schuilen of overwinteren.

Welke bladeren kun je beter niet op je composthoop gooien?

Bladeren met duidelijke schimmelplekken of aantasting kun je beter niet door je eigen compost mengen. In een kleine tuincomposthoop wordt het materiaal niet altijd heet genoeg om ziektekiemen betrouwbaar af te breken. Houd aangetast blad daarom apart en volg de afvalregels van je gemeente. Gezond blad van bomen en struiken is wel bruikbaar voor bladaarde, mulch of als bruin materiaal in compost.

Hoe voorkom je dat een bladerhoop gaat stinken?

Een bladerhoop gaat vooral stinken als het blad kletsnat, samengedrukt en zuurstofarm wordt. Houd het blad luchtig, maak een grote hoop niet te dicht en gebruik liever een open bladkorf dan een afgesloten bak. In een zak voor bladaarde zijn een paar gaatjes belangrijk. Een licht vochtige hoop verteert goed, maar een natte, compacte laag kan gaan rotten.
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