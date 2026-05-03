Het Chinese smartphonebedrijf OnePlus wordt mogelijk gefuseerd met Realme. Beide bedrijven zijn al onderdeel van Oppo, dat weer eigendom is van de Chinese techgigant BBK Electronics.

Volgens insider Digital Chat Station zullen de twee bedrijven worden samengevoegd in één centrum, al zouden OnePlus en Realme wel afzonderlijke smartphones blijven uitbrengen. Er zou ook een nieuwe marketingdivisie worden opgericht die de marketing van de smartphones van OnePlus en Realme gaat doen. Verdere gevolgen zijn niet bekend, en de fusie is op moment van schrijven nog niet officieel bevestigd.

Er gaan al langer geruchten over de toekomst van OnePlus. Hoewel het overgrote deel van de doelgroep van de vaak goedkopere maar technisch capabele smartphones van het bedrijf in China en India is, komen sommige toestellen ook in Europa uit. Eerder dit jaar gingen er al geruchten dat OnePlus het grootste gedeelte van zijn verkoop in Europa en veel andere westerse regio gaat stoppen om zich meer te richten op China en India.