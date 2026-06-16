Odido heeft in samenwerking met onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit een app genaamd 'Startphone' uitgebracht, die ouders moet helpen bij het begeleiden van kinderen met hun eerste smartphone.

De gratis app functioneert als launcher voor Android-smartphones - een iPhone-versie is helaas niet beschikbaar en lijkt ook moeilijk te realiseren, omdat de smartphones van Apple niet zo open zijn als Android-smartphones. Iedereen kan er gratis gebruik van maken, ook als men geen Odido-abonnement heeft. Zelfs oudere Android-smartphones zouden er nog mee overweg kunnen.

Startphone vergrendelt simpel gezegd bepaalde functionaliteiten van een smartphone, met de optie om steeds meer van die functionaliteiten te ontgrendelen wanneer de jeugdige gebruiker meer wegwijs raakt met de smartphone. De overheidsrichtlijnen rondom smartphone- en socialmediagebruik onder kinderen en jongeren worden daarbij in ogenschouw genomen.

De app kan simpel geïnstalleerd worden nadat hij gedownload is via de Google Play Store, om vervolgens ingesteld worden door ouders - eventueel in samenspraak met het kind. Daarmee verandert de smartphone in feite in een 'Startphone'.

De verschillende niveaus

Er zijn vier verschillende niveaus binnen de Startphone, en welke gekozen wordt hangt af van de kennis en verantwoordelijkheid van het kind dat de smartphone gaat gebruiken. Op het eerste niveau kan er bijvoorbeeld gebeld worden, maar latere niveaus laden ook bredere toegang tot apps toe. Ook kan er schermtijd ingesteld worden.

De vier verschillende niveaus:

Basisniveau – Bellen & Buitenspelen: de mogelijkheid om te bellen

– Bellen & Buitenspelen: de mogelijkheid om te bellen Niveau 1 – Slim & School (voor ca. 11–12 jaar): gebruik van educatieve apps

– Slim & School (voor ca. 11–12 jaar): gebruik van educatieve apps Niveau 2 – Appen & Afspreken (voor ca. 13–14 jaar): berichten kunnen sturen, bijvoorbeeld naar vrienden

– Appen & Afspreken (voor ca. 13–14 jaar): berichten kunnen sturen, bijvoorbeeld naar vrienden Niveau 3 – Delen & Dichtbij (voor ca. 15 jaar en ouder): toegang tot social media en andere apps

Door deze niveaus hoeven ouders niet te piekeren over wat er mis kan gaan met hun kind met een smartphone op zak; het niveau bepaalt wat de gebruiker met de telefoon kan doen.

Begeleiden in plaats van verbieden

"Veel ouders ervaren de eerste smartphone als een ingewikkelde stap, maar tegelijk weten ze dat hun kind sociaal bijna niet meer zonder kan", zo stelt Tisha van Lammeren, de cco Mass Market van Odido. "Daarom geloven wij niet in alles verbieden of alles vrijlaten, maar in begeleiden."

Van Lammeren vervolgt: "Met Startphone helpen we ouders en kinderen om samen verantwoord om te gaan met een eerste smartphone en afspraken te maken die passen bij de ontwikkeling van een kind. Stap voor stap, op een manier die realistisch is voor het dagelijks leven van veel gezinnen."

Alles op de telefoon zelf

Overigens is er geen aparte app om de smartphone van het kind met de telefoon van de ouder aan te sturen. Ouders stellen alles dus in via de smartphone van het kind zelf. Er kan een code ingevuld worden op de smartphone om bij deze instellingen te komen.

Odido benadrukt daarnaast dat men alleen een e-mailadres moet invullen, zodat mensen tips, enquêtes en updates ontvangen. Dit e-mailadres zal niet voor commerciële doeleinden gebruikt worden.