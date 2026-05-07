Een blender is een blender, toch? Een kan met motor en mesjes waarin je van alles fijnmaalt, niks meer aan doen. Of wel? Ninja lanceert de Blend Boss, een blender en drinkbeker ineen met verschillende automatische programma's en een lekvrije beker, bedoeld om onderweg mee te nemen. ID.nl test of dit de vernieuwing is waarvan we niet wisten dat we die nodig hadden.

Ninja Blend Boss 8,9 / 10 Score De Pluspunten Krachtige motor

Mooi ontwerp

Simpele bediening

Slim rietje

De Minpunten Flinke, relatief zware beker

Ontwerp en meegeleverde onderdelen

De Blend Boss is een kunststof blender die geleverd wordt in lavendel (paars) of lichtgroen. Daarmee lijkt Ninja te mikken op vrouwelijke gebruikers, al wordt dat niet expliciet benoemd. Hij ziet er 'aaibaar' uit door de kleurstelling en is voorzien van een onderstel met zuignappen, een beker die je omgekeerd vult, een maaldop met metalen messen die je op de beker vastdraait, een los deksel met klepje en een (vrij dik) drinkrietje. Deze laatste twee zijn niet zozeer bedoeld om je soep in de koelkast te bewaren, maar juist voor gebruikers die bijvoorbeeld een smoothie mee willen nemen naar opleiding, werk of de sportschool.

Knoppen en automatische programma's

De blender heeft een overzichtelijk aantal knoppen, namelijk vier. Twee knoppen voor smoothies en soep en dergelijke, een knop om ijsblokjes te vermalen tot gruis voor bijvoorbeeld cocktails en een pulse-knop. De eerste twee knoppen starten automatische programma's, IQ genaamd, van net geen minuut. Het ene programma is bedoeld voor smoothies, het tweede voor onder meer bevroren ingrediënten. De blender gaat dan beurtelings aan en uit, en aan het einde van het programma, wanneer de blender uit zichzelf stopt, is de inhoud van de beker als het goed is fijngemalen. Wie liever zelf de controle heeft, gebruikt de pulse-knop om de blender zelf aan en uit te zetten.

Vullen en blenden

Dan het blenden zelf. In een bijgeleverde flyer staan wat tips voor het vullen van de beker. Dit gaat meestal ook wel op gevoel, zolang je ervoor zorgt dat de messen grip hebben op de inhoud van de beker. Net als bijvoorbeeld bij een Nutribullet vul je de beker ondersteboven en schroef je er daarna het maalgedeelte met de messen op. Dan draai je hem omgekeerd op het motorblok, kies je een functie en wacht je tot de blender klaar is. Duurt het programma je te lang, dan kun je het stoppen door nogmaals op dezelfde knop te drukken.

Tijdens de test

Tijdens de testperiode is er van alles fijngemalen. Niet alleen smoothies van vers fruit, maar ook creaties met bevroren stukjes, ijsklontjes, rode-bietensaus voor de pasta en zelfs geweekte linzen voor gezonde wraps. Gaat allemaal probleemloos. De antislipvoetjes voorkomen dat de blender gaat schuiven en dat werkt aardig, al moet je ondergrond wel droog zijn anders gaat de boel alsnog schuiven. Hij maakt behoorlijk wat geluid, maar daar ontkom je niet aan bij blenders, dus is verder niet erg storend. Bovendien duurt het niet lang.

Na het blenden

Na het blenden haal je de beker weer van het voetstuk, keer je hem om en verwijder je de messen, waarna je als je dat wilt de antilekdop erop schroeft om de beker met inhoud ergens mee naartoe te nemen. Wil je de inhoud ter plekke gebruiken, dan giet je die over in bijvoorbeeld een pan; omdat het messenblok niet meer in de beker zit, zijn restjes er met een siliconen spatel makkelijk uit te scheppen .

Deksel en rietje

Meegeleverd worden zoals gemeld een lekvrij deksel en een vrij breed rietje met een inschuifbaar uiteinde. Dat klinkt een beetje ingewikkeld en er zitten ook speciale instructies in de doos over hoe het rietje te 'monteren'. Dat klinkt moeilijker dan het is, al vindt het testteam het slim bedacht. Met een druk op de knop op het deksel springt het gele klepje open en verschijnt de drinkopening. Vanaf de onderkant steek je het rietje in het deksel. Zet je het deksel daarna op de blenderbeker, dan steekt het rietje een stukje uit. Handig om direct uit te drinken. Voor onderweg kan de dop ook dicht. Duw het klepje weer omlaag en het rietje klapt in dankzij de 'inschuifbare' onderkant.

Schoonmaken

De beker, deksel en rietje kunnen allemaal in de vaatwasser. Bij het eerste testexemplaar bleef er water in de greep staan door een opening die per abuis niet was afgedicht; het tweede exemplaar bleek wel waterdicht te zijn.

De laatste beetjes smoothie ... ... haal je eruit met een siliconen spatel

Draagbaarheid

Het blenden gaat dus helemaal naar wens, daar is de Blend Boss prima voor. Bovendien ziet hij er aantrekkelijker uit dan de vaak zwarte of donkere blenders van andere merken. Bij de meeneem-optie hebben we wel een kanttekening: namelijk het gewicht van de beker. Inclusief deksel en rietje is het lege gewicht zo'n 590 gram. Voeg daar een flinke smoothie aan toe van een halve liter en je zeult meer dan een kilo mee. Voor de sportschool lijkt dit minder praktisch. Waarschijnlijk neem je de beker eerder mee naar je werk, om je soep of smoothie daar in de koelkast te zetten. Ook voor een lange autorit zien we het nut nog wel. Maar heel draagbaar is de Blend Boss, realistisch bekeken, niet.

Conclusie

Alles bij elkaar is de Ninja Blend Boss een uitstekende blender in een mooi jasje, die met een vermogen van 1100 watt alle mogelijke bestanddelen goed fijn weet te malen. De werking is zo simpel dat een gebruiksaanwijzing eigenlijk niet nodig is, al zit die er wel bij en staan er op verschillende stickers ook nog tips en uitleg. Door de toevoeging van deksel en rietje gebruik je hem ook makkelijk onderweg. Houd wel rekening met het vrij hoge gewicht, want daardoor is hij niet voor iedereen even praktisch om dagelijks mee te nemen.