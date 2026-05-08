Middels een gratis update is er een nieuwe gamemodus aan het eerder dit jaar verschenen Resident Evil Requiem toegevoegd, genaamd Leon Must Die Forever.

De modus kan alleen gespeeld worden wanneer de campagne van het spel al is uitgespeeld. Hierin vechten spelers zich een weg door eerder bezochte omgevingen terwijl sterkere vijanden hen aanvallen. Daarbij zijn er vijf moeilijkheidsgraden en racen spelers ook tegen de klok.

De modus heeft een roguelite-achtige feel, dankzij de nummers boven vijanden die schade aangeven, de timer en de mogelijkheid om speciale krachten voor Leon vrij te spelen die bij elke 'run' weer random zijn.

De update poetst ook diverse bugs weg, en zorgt er voor dat mensen die de game op pc spelen en daar de DualSense-controller voor gebruiken ook de adaptieve triggers en haptische feedback kunnen gebruiken.

Over Resident Evil Requiem

Resident Evil Requiem is verkrijgbaar voor PlayStation 5, Xbox Series X en S, Nintendo Switch 2 en pc. Het is het negende hoofddeel in de horrorserie die al sinds de jaren negentig bestaat. In de loop der jaren is de franchise meermaals flink op de schop gegaan. Zo richtte Resident Evil 4 zich meer op actie, en zijn horrorelementen sinds Resident Evil 7: Biohazard weer teruggekeerd.

Resident Evil Requiem voelt als een combinatie van al deze elementen. Spelers besturen zowel Grace Ashcroft als Leon S. Kennedy - twee personages met verschillende speelstijlen. De segmenten met Leon - onder andere bekend uit Resident Evil 2 en Resident Evil 4 - zijn erg op actievolle schietgevechten gericht. Grace's segmenten zijn juist gericht op spanning en horror en draaien vooral om het vermijden van intense gevechten.