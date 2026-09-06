Simon over PU en Direct-voorspellingen - Bonuslevel

Simon is erbij om uitgebreid over zijn aankoop van Power Unlimited Magazine te praten. Hoe is dat gegaan en wat kunnen we verwachten?

Ook voorspelt hij met Cody en Jacco de Direct, waaronder Zelda: Ocarina of Time, Mario Kart World en de volgende 3D Mario. Kom bij onze Discord! Via deze link kan je met ons en andere luisteraars kletsen over games, deals, nieuws en meer.

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