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Gamescom 2026: ONL, The Witcher, Final Fantasy en meer!
Luuc en Dunke sluiten vandaag aan voor een Gamescom 2026-aflevering! Ze besprekende de boeiendste games van Opening Night Live, en welke titels Jacco gezien en gespeeld heeft op de beurs: The Witcher 3, Switch Sports Resort, Final Fantasy 7 Revelation en meer! Ook: Star Wars Zero Company is een van de beste games van het jaar.
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