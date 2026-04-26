Voor het eerst heeft Nintendo de officiële soundtracks van zijn games - in dit geval Super Mario Galaxy en het vervolg - op Spotify beschikbaar gesteld.

Laatst bijgewerkt: 25 april 2026 11:44

Het is erg ongebruikelijk dat Nintendo zijn gamemuziek via Spotify deelt. Het bedrijf houdt plaatsing van zijn muziek op dergelijke platforms en op plekken als YouTube meestal juist tegen, en heeft een eigen app voor Nintendo Switch Online-leden - genaamd Nintendo Music - waar het gamemuziek beschikbaar stelt voor te streamen.

Spotify en Nintendo hebben echter een samenwerking aangekondigd waardoor de muziek uit de twee Super Mario Galaxy-games nu toch op Spotify staat. Er is een afspeellijst voor Super Mario Galaxy en Super Mario Galaxy 2, alsmede een afspeellijst met de muziek uit de Super Mario-animatiefilms.

De plaatsing van deze soundtracks op Spotify lijkt om een eenmalige actie te gaan om de film The Super Mario Galaxy Movie te promoten en te vieren dat Mario veertig jaar bestaat. Er is vooralsnog geen indicatie voor de mogelijkheid dat Nintendo meer gamesoundtracks gaat delen op Spotify. De bedrijven promoten de afspeellijsten in ieder geval ruimschoots, met grote reclameborden in New York, Los Angeles en Tokio.