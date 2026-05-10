Afgelopen vrijdag kregen werknemers via een e-mail te horen over de ontslagronde. Die e-mail is ook online gepubliceerd . Zoals gezegd gaat het om meer dan 1100 werknemers - meer dan een vijfde van het totaal aantal werknemers - maar om hoeveel precies is niet bekend.

Als reden geeft het bedrijf een strategische focus op AI. Het gebruik van AI binnen het bedrijf zou het afgelopen kwartaal met 600 procent zijn gestegen. Werknemers binnen alle takken van het bedrijf zetten AI al dagelijks duizenden keren in voor hulp bij taken. Dat vergt volgens het bedrijf een herindeling om zo beter in te spelen op deze ontwikkeling. Daarbij wordt benadrukt dat dit niet bedoeld is om kosten te besparen, maar zodat Cloudflare goed gepositioneert is in het "AI-tijdperk".