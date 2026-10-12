Apple viert deze week Indie Games Week, waarin verschillende onafhankelijke titels in de schijnwerpers staan. Met (nabije) releases als Vampire Crawlers en No Man’s Sky bewijst het dat indiegames definitief een plek hebben op iPhones en iPads.

Als Nintendo Switch 2-bezitter heb ik ‘premium’ mobiele games – of mobiele games in het algemeen – altijd een beetje afgehouden. Liever een omgeving die je niet constant afleidt en de batterij van je telefoon niet leegtrekt, dan een platform dat het wel doet. Daarentegen begrijp ik ook de aantrekkingskracht vanwege de absolute hardwarekracht die smartphones tegenwoordig bieden – m’n iPhone 18 Pro Max vliegt door dagelijkse taken als filmen en editten zonder ook maar warm te worden.

Precies in het midden van de gemiddelde smartphonegame en een premium titel als Resident Evil 4 bevinden zich indiegames: onafhankelijke, veelal kleinere titels die regelmatig naar kleinere platforms geport worden. Dat kan leiden tot grote successen, zoals het in 2025 verschenen kaartspel Balatro of het razend populaire Vampire Crawlers. Die games hebben gemeen dat ze qua besturing uitstekend fungeren op een touchscreen, voor de speler die ‘even’ een kort potje wil spelen.

Vampire Crawlers en No Man's Sky

Met de Indie Games Week wil Apple dat soort titels in het zonnetje zetten. Vorige week mocht ik alvast Tommaso Verde, producer van Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard bij Poncle en Sean Murray, medeoprichter van Hello Games, uithoren over hun aankomende titels. Voor beide ontwikkelaars was vooral het vertalen van de besturing naar het touchscreen logischerwijs een uitdaging.

Mijn eerste runs in Vampire Crawlers bewijzen echter dat die vertaalslag snel is gemaakt. In plaats van op de pijltjes te klikken om door kerkers te lopen, swipe je simpelweg over het scherm. De beurtelingse aard van de game helpt daar ook bij: je tikt zelf op vijanden om het gevecht in te gaan en kaarten met allerlei aanvallen en effecten kies je één voor één. Anderzijds ligt het tempo ontzettend hoog door de afwezigheid van elke vertraging in animaties: je speelt de kaarten zo snel als je wilt. De game zelf speelt daarom met z’n diepgaande doch simpele tactieken – zoals kaarten in oplopende volgorde van mana spelen voor combo’s - in combinatie met het roguelike-element, heerlijk weg.

No Man’s Sky heb ik enkel nog in actie gezien tijdens een eerste gameplaytrailer, maar die game oogt iets minder geschikt voor vergelijkbare touchscreencontrols – op het swipen in je inventaris na dan. Wel is een belangrijk detail dat de game volgens Murray bijzonder ‘licht’ is dankzij de generatieve aard. De game is daarmee speelbaar vanaf iPhone 11, een knappe prestatie. Sowieso is het indrukwekkend om te zien hoe No Man’s Sky zichzelf heeft herpakt en al een decennium wordt uitgebreid met nieuwe content.

No Man’s Sky verschijnt op 28 april voor iPad en iPhone, maar deze week zijn Vampire Crawlers en onderstaande titels wel al beschikbaar:

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Sifu van Sloclap

Roguelike martial arts-game waarin je met elke ‘dood’ ouder wordt. Tevens een van de allerbeste games van de PlayStation 4-generatie.

Little Kitty, Big City van Double Dagger Studio

Adventuregame over een kleine kat die zich door een grote stad baant (precies wat je verwacht dus).

9 Kings van Sad Socket (uitgegeven door Playdigious)

Roguelike strategiegame waarin je je leger opbouwt en rivaliserende koninkrijken bevecht.

Dome Keeper van Bippinbits (uitgegeven door Raw Fury)

Tower defense-game waarin je ondergronds graaft naar materialen om jezelf aan de oppervlakte te verdedigen tegen aliens.

Yes Your Grace 2: Snowfall van Brave At Knight (uitgegeven door Noodlecake Studios)

Verhalende rpg waarin je als vorst het koninkrijk leidt en moeilijke beslissingen maakt