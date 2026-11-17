Krijg jij mail over games of GTA VI? Kijk dan extra uit voor phishing. In de aanloop naar de release van Grand Theft Auto 6 gaan er explosief meer valse mails rond. KnowBe4 meldt 1300 procent meer nepmails met een gaming-thema.

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Zo voorkom je dat je in een GTA 6-scam trapt

Na dertien jaar wachten verschijnt deze week eindelijk Grand Theft Auto 6. Miljoenen gamers kijken uit naar de lancering, maar ook cybercriminelen proberen daarvan te profiteren. Ze versturen phishingmails en maken websites die sterk lijken op officiële aanbiedingen van ontwikkelaar Rockstar Games.

Uit onderzoek van het KnowBe4 Threat Lab blijkt dat phishing met een gamingthema sinds september fors is toegenomen. Het aantal van dit soort mails ligt 1300 procent hoger dan het maandelijkse gemiddelde tussen maart en augustus 2026.

Ook het aandeel phishingmails waarin GTA centraal staat, is sterk gegroeid. In september was nog maar 0,005 procent en nu al bijna een op de tien (9,6 procent).

Fraudeurs lokken spelers met gratis exemplaren, exclusieve bonussen en aanbiedingen die te mooi zijn om waar te zijn. Wie erop ingaat, riskeert zijn wachtwoorden, betaalgegevens of cryptogeld kwijt te raken.

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Gratis GTA 6-bonus blijkt valstrik

Een veelgebruikte truc is een e-mail met een link naar een website die helemaal in de stijl van GTA 6 is vormgegeven. Denk aan neonkleuren, het logo van Rockstar Games en afbeeldingen van de hoofdpersonen Lucia en Jason. Sommige afbeeldingen zijn met AI gemaakt.

Op de website krijgen bezoekers bijvoorbeeld een bonus van 4000 dollar aangeboden, die ze met de promotiecode 'ROCKSTAR' zouden kunnen claimen.

Wie verder klikt, komt terecht op een frauduleuze gokwebsite of cryptoplatform. Daar moet je dan een account aanmaken, betaalgegevens invoeren of cryptovaluta storten.

De criminelen proberen op die manier geld buit te maken. Ook verzamelen ze wachtwoorden, in de hoop dat slachtoffers dezelfde inloggegevens voor andere accounts gebruiken.

Volgens KnowBe4 worden de mails vaak vanaf wisselende e-mailadressen verstuurd. Sommige bevatten vrijwel geen tekst, maar alleen een link. Daardoor zijn ze voor bepaalde spamfilters lastiger te herkennen.

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Ook nepaanbiedingen via je werk

Mailt je baas over gratis GTA VI? Klik meteen weg, want mails gericht aan werknemers vormen een andere grote stroom aan phishing, zegt het onderzoeksbedrijf. Om de aanbieding aantrekkelijker te maken, beweren de afzenders dat deze alleen voor de eerste 250 medewerkers geldt en binnen 48 uur verloopt. Sommige berichten bevatten een QR-code die naar een nagemaakte website gaan.

Zo voorkom je dat je in een GTA 6-scam trapt

Met een paar controles kun je het risico verkleinen: