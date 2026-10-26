8BitDo brengt aanpasbare Ultimate 3E-controller naar Europa

8BitDo is begonnen met de Europese levering van de Ultimate 3E. Bij deze controller kun je niet alleen de knoppen anders instellen, maar ook onderdelen verwisselen om de bediening aan je voorkeur aan te passen.

De controller werd begin 2026 voor het eerst aangekondigd op CES, maar is nu daadwerkelijk te koop. De Ultimate 3E is officieel gelicentieerd voor Xbox en werkt met de Xbox Series X en S, Xbox One en Windows-pc’s. Verbinden kan draadloos via 2,4 GHz of met een kabel. Via bluetooth ondersteunt de controller ook Apple- en Android-apparaten.

In de doos zitten verschillende verwisselbare onderdelen. Zo kun je kiezen tussen ABXY-knoppen met een siliconenmechanisme of microschakelaars. Ook zijn verschillende stickvormen en twee richtingsknoppen aanwezig: een klassiek kruis en een ronde uitvoering.

Extra knoppen en laadstation

De controller heeft TMR-sticks, Hall-effecttriggers en extra schouder- en achterknoppen. Via de bijbehorende software pas je onder meer de knopindeling, stickgevoeligheid en trillingen aan. Op de pc wordt een pollingrate tot 1000 Hz ondersteund.

Lees ook · Partnerbijdrage Bitdefender Premium Security: soepele installatie en hoog gebruiksgemak overtuigen testpanel In samenwerking met Bitdefender

Een laadstation, accessoirepakket en reisetui worden meegeleverd. Volgens de fabrikant kun je op een volle accu maximaal achttien uur spelen. De Europese levering is op 23 oktober begonnen.