Logitech komt met de MX Keypad, een fysiek toetsenblok dat ontwikkelaars moet helpen om sneller te schakelen tussen hun AI-codeertools. Het apparaat is bedoeld voor programmeurs die dagelijks met meerdere agents, IDE's en prompts tegelijk werken en daarbij minder tijd kwijt willen zijn aan het wisselen tussen vensters.

De MX Keypad ondersteunt onder meer GitHub Copilot, Claude Code, VS Code en IntelliJ IDEA. Elke toets is naar eigen inzicht in te stellen, zodat je er promptmacro's mee uitvoert, code laat herschrijven of opdrachten start in een van deze tools. Volgens Logitech is elke toets te koppelen aan één of meerdere apps en agents, wat ontwikkelaars de ruimte moet geven om het toetsenblok naar hun eigen werkwijze in te richten. Het apparaat is mede tot stand gekomen met feedback uit de GitHub-community en de Logitech MX Collective-community.

"Mastery in programmeren hangt tegenwoordig af van hoe eenvoudig ontwikkelaars kunnen schakelen tussen een steeds groter aanbod aan AI-tools," zegt Anatoliy Polyanker, VP en GM bij Logitech. "De MX Keypad brengt een fysiek bedieningscentrum binnen handbereik, waardoor je jouw AI-werkproces sneller en intuïtiever kunt aansturen."

Samenwerking met GitHub

Logitech ontwikkelde de MX Keypad in samenwerking met GitHub, wat resulteert in ingebouwde ondersteuning voor onder meer VS Code en de GitHub Copilot-app. Er staan plannen klaar om die ondersteuning later uit te breiden naar meer tools. Wie een MX Keypad koopt, krijgt daarnaast drie maanden gratis toegang tot GitHub Copilot Pro+, in te wisselen via Logi Options+. Dat geldt zowel voor nieuwe als bestaande Copilot-gebruikers.

"Goede developer tools staan je niet in de weg," zegt Martin Woodward, VP Developer Relations bij GitHub. "MX Keypad zorgt ervoor dat werken met GitHub Copilot voelt als een natuurlijk onderdeel van het proces. Zo besteden developers minder tijd aan het navigeren door tools en meer tijd aan het bouwen van software."

Zelf uitbreiden met eigen functies

Met de Logi Actions SDK kunnen ontwikkelaars zelf functionaliteit aan de MX Keypad toevoegen. Doordat de documentatie is afgestemd op AI-gebruik, kunnen coding-agents op basis van die SDK ook zelf integraties genereren. Er zijn via de Logi Marketplace al plug-ins beschikbaar die door de community zijn gemaakt voor Claude Code en OpenAI Codex. Daarmee kunnen ontwikkelaars bijvoorbeeld live de status van hun agents volgen of CLI's bedienen vanaf de fysieke toetsen. Dit werkt op meer dan 100 miljoen apparaten die compatibel zijn met Logitech-software.

Gerecycled plastic

Logitech gebruikt voor de MX Keypad gecertificeerd gerecycled plastic afkomstig uit consumentenafval: 64 procent bij de grafietkleurige uitvoering en 49 procent bij de lichtgrijze variant. De verpakking is van papier afkomstig uit FSC-gecertificeerde bossen en andere gecontroleerde bronnen.

Beschikbaarheid en prijzen