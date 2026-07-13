De beste bureauspeakers maken je werkplek direct prettiger: stemmen klinken duidelijker, muziek krijgt meer ruimte en games voelen minder vlak. Maar naast je beeldscherm telt niet alleen geluidskwaliteit. Formaat, aansluitingen en plaatsing bepalen minstens zoveel.

Wie alleen de ingebouwde speakers van een monitor of laptop gebruikt, merkt vooral bij stemmen en muziek hoe smal het geluid is, en soms gewoon ronduit blikkerig. Een losse set naast je scherm hoeft niet groot te zijn om direct verschil te maken. De truc is kiezen voor het soort speaker dat past bij jouw bureau, niet voor het model met de hardste bas of de felste verlichting.

Beste bureauspeakers kiezen: wat bepaalt de keuze?

De beste bureauspeakers kies je op basis van drie criteria: formaat, aansluiting en luisterafstand. Op een bureau zit je vaak maar 60 tot 90 centimeter van de speakers af. Daardoor heb je geen enorm vermogen nodig, maar wel een set die op laag volume helder blijft. Stemmen in een Teams-gesprek, een YouTube-video en achtergrondmuziek moeten verstaanbaar en helder klinken zonder dat je steeds aan de volumeknop draait.

Kijk eerst naar je schermopstelling. Heb je één 24- of 27inch-monitor, dan past een compact stereopaar meestal prima links en rechts. Werk je met een brede ultrawide-monitor, een 32-inch scherm of zelfs twee schermen, dan heb je meer spreiding nodig en kan een grotere set logischer zijn. Wie zijn hele bureau opnieuw inricht, vindt in deze gids voor 34-inch breedbeeldmonitoren ook bruikbare tips over ruimte op de werkplek.

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Wanneer compacte 2.0-speakers de beste bureauspeakers zijn

Compacte 2.0-speakers zijn de beste keuze als je vooral werkt, videobelt, podcasts luistert en af en toe muziek opzet. Ze bestaan uit twee losse speakers, nemen weinig plek in en geven een duidelijker stereobeeld dan een enkele bluetoothspeaker midden op je bureau. Modellen zoals de Creative Pebble-serie laten zien waarom dit segment populair is: klein, simpel aan te sluiten en gericht op dichtbij luisteren.

Let wel op het verschil tussen usb-voeding en usb-audio. Sommige goedkope sets krijgen alleen stroom via usb en gebruiken daarnaast een 3,5mm-kabel voor geluid. Andere sets werken als digitale usb-speaker en omzeilen de geluidschip van je laptop. Wil je ook snel een koptelefoon aansluiten, kies dan een set met hoofdtelefoonpoort aan de voorkant. Meer aankoopdetails vind je in dit ID.nl-artikel over externe pc-speakers.

Foto: Ai

Wanneer grotere actieve speakers de beste bureauspeakers zijn

Grotere actieve speakers zijn de beste bureauspeakers als muziek belangrijker is dan minimale afmetingen. Denk aan bookshelf-achtige modellen van Edifier, Audioengine of vergelijkbare merken. Ze hebben een grotere klankkast, vaak meerdere ingangen en meestal een vollere weergave van stemmen, gitaren en piano. Op je bureau voelen ze meteen serieuzer aan: je hoort meer laag, maar ook meer ruimte tussen links en rechts.

Dit type past vooral bij een dieper bureau. Zet zulke speakers niet strak tegen de muur als er een baspoort aan de achterkant zit, want dan kan het laag gaan dreunen. Een kleine verhoging of schuine standaard helpt, omdat de tweeters dan meer richting je oren wijzen. Kies dit pad als je vaak albums luistert, video’s monteert of gewoon een volwassen geluid wilt zonder losse versterker.

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Wanneer een 2.1-set of soundbar past

Een 2.1-set past als je games, films en elektronische muziek meer impact wilt geven. De twee kleine satellietspeakers staan op je bureau, de subwoofer gaat onder je werkblad. Dat geeft meer laag zonder dat de speakers naast je scherm groot hoeven te zijn. Logitech Z407-achtige sets zijn populair omdat ze compact ogen, bluetooth bieden en via een losse bediening makkelijk te regelen zijn.

Een compacte soundbar onder je monitor is vooral handig als je geen ruimte naast je scherm hebt. Je levert wel stereospreiding in, want links en rechts zitten dichter bij elkaar dan bij losse speakers. Voor casual gaming en video’s is dat prima, voor nauwkeurig luisteren minder. Bluetooth is fijn voor je telefoon, maar verdiep je bij draadloos geluid wel in bluetooth-codecs, zeker als beeld en geluid strak gelijk moeten lopen.

Dealbreakers: wanneer kies je iets anders?

Kies geen grote actieve speakers als je bureau ondiep is of je scherm al bijna tegen de rand staat. Je krijgt dan geluid van te dichtbij en de speakers zitten al snel in de weg. Kies ook geen 2.1-set als je in een appartement woont met dunne vloeren of vaak laat werkt, want het geluid van een subwoofer draagt verder dan je denkt. Voor stille concentratie blijft een goede koptelefoon soms logischer dan speakers.

Vermijd sets met alleen bluetooth als je veel gamet of vaak videocalls voert. Een kabel blijft voorspelbaarder, vooral bij lip-sync en korte geluidseffecten. Wees ook kritisch op RGB-verlichting en overdreven basstanden. Leuk op feestjes, minder leuk in een zakelijke setting of wanneer stemmen tijdens vergaderingen dof worden.

Foto: customdesigner

Zo maak je de keuze voor de beste bureauspeakers

Begin met je gebruik. Werk je vooral overdag en luister je zacht muziek, neem dan een compacte 2.0-set met usb of 3,5mm. Luister je dagelijks muziek en heb je de ruimte, ga dan voor grotere actieve speakers met RCA-, optisch of usb-aansluiting. Wil je vooral een lekkere dreun bij games en films, dan is een 2.1-set logisch, mits je de subwoofer netjes kwijt kunt.

Plaats daarna pas de speakers. Zet ze links en rechts van je scherm, ongeveer op oorhoogte of licht omhoog gericht. Draai ze een beetje naar je toe en begin met een neutraal basniveau. Klinkt een stem alsof die uit het midden van je monitor komt, dan staan je bureauspeakers goed. Dat is belangrijker dan elk specificatiecijfer op de doos.

In het kort De beste bureauspeakers voor naast je beeldscherm zijn meestal compacte 2.0-speakers als je vooral werkt en videobelt. Grotere actieve speakers klinken voller en passen beter bij muziek, maar vragen meer bureauruimte. Een 2.1-set is vooral interessant voor films en games, zolang de subwoofer niet stoort. Kies bedraad als beeld en geluid altijd gelijk moeten lopen.