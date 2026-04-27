Apple TV heeft de eerste trailer getoond van Star City, de spin-off van de sciencefictionserie For All Mankind.

Laatst bijgewerkt: 24 april 2026 16:52

Het was al geruime tijd bekend dat Star City er aan zat te komen. Sterker nog: op 29 mei komen de eerste twee afleveringen van het eerste seizoen op Apple TV te staan. Dat is op dezelfde dag dat de laatste aflevering van het vijfde seizoen van For All Mankind op de dienst verschijnt.

Star City speelt zich af in het Russische kosmonautentrainingscentrum. Daarmee biedt het een blik op de 'andere kant' van de ruimtewedloop waar For All Mankind om draait. Hoewel de Russische astronauten daarin ook een belangrijke rol spelen, draait het daarin toch vooral om de Amerikaanse kant van het verhaal, terwijl Star City zich echt op de Sovjetunie richt.

Daarbij speelt de Koude Oorlog weer een belangrijke rol, net zoals in de eerste seizoenen van For All Mankind. Star City speelt zich dan ook in de jaren zeventig af. Het is niet bekend of Star City elk seizoen van decennium zal wisselen, net zoals bij For All Mankind het geval is. Een zesde en tegelijk laatste seizoen van For All Mankind is overigens al bevestigd.